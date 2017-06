Aviões do Forró participa do Arraiá do Villa Country

A banda, capitaneada por Xand, traz para o Arraiá seus maiores sucessos de carreira no dia 13 de julho

O Villa Country prepara um grande arraiá, com direito a decoração temática, roupas e comidas típicas e, claro, muita música boa. A primeira noite desta festa fica por conta do Aviões do Forró, na quinta-feira, 13 de julho. A banda, capitaneada por Xand, traz para o arraiá do Villa seus maiores sucessos de carreira.

O Aviões chega com seu estilo único e diferenciado colocando todo o público da casa para dançar. “Esta é a data que o Aviões tem a maior procura para shows. Mas não podíamos deixar de prestigiar o Villa Country, a mais importante casa de shows de São Paulo”, comenta Xand.

No repertório, grandes clássicos como “Fiquei Sabendo”, “Banca de Flores”, “Naquele Mesmo Bar”, “De Mãos Atadas” e “Tô Limpando Você da Minha Vida” não ficarão de fora. “Vamos fazer um show pra cima e dançante, colocando todo mundo para dançar. Tenho certeza de que será uma noite memorável”, promete o vocalista.

Já são quatro anos que a casa se torna um verdadeiro arraial. Com a decoração típica, todos os ambientes da casa se transformam: Praça do Cavalo, Praça Sertaneja, Saloon, Restaurante John Wayne. E o público, em sua maioria, vai vestido à caráter para entrar no clima da festa. Todo mundo volta a ser criança com as brincadeiras que ainda não foram reveladas, porém o momento mais aguardado pelos frequentadores é a hora de dançar quadrilha, que segue a tradição caipira e embala todos que estão no salão.

Os ingressos já estão à venda. Para adquiri-los basta ir pessoalmente às bilheterias do Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo) ou acessar o site da Ticket 360 (goo.gl/0Aes3T). Os preços vão de R$30,00 (Pista Feminino) R$50,00 (Pista Masculino)

Serviço: Serviço: Festa Junina Villa Country com Aviões do Forró – 1º dia

Show: Aviões do Forró

Data: 13 de julho 2017 (quinta-feira)

Horário de Abertura da casa: 20h

Horário do Show: 0h30

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Censura: 18 anos

Capacidade: 8.000 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: R$30,00 (Pista Feminino) R$50,00 (Pista Masculino)

Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country (de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 22h) ou Online no goo.gl/0Aes3T

Formas de Pagamento: Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

