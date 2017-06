Porto de Paranaguá é sinônimo de mais empregos e investimentos na cidade, aponta pesquisa

Benefícios levam quase 88% dos moradores locais a sentirem orgulho das atividades portuárias no município

Em contato direto e constante com as atividades portuárias, os moradores de Paranaguá sentem orgulho do Porto instalado na cidade. Do total de habitantes, 87,78% dizem estar satisfeitos por morar no município que tem um dos principais portos do país. Quando questionados sobre os benefícios que isso representa, 60,35% deles apontam a geração de emprego e renda e 11,97% a atração de novos investimentos para a localidade.

Esses são alguns dados da recente pesquisa encomendada pela Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná, para identificar o nível de satisfação com a gestão do Porto de Paranaguá, e divulgada na última terça-feira (20). No total, 400 moradores foram consultados, dos quais aproximadamente 50% avaliaram a atual administração como boa ou ótima.

MAIS IMPOSTOS – Os apontamentos da comunidade estão de acordo com a influência que as atividades portuárias exercem no desenvolvimento da cidade. Nos últimos cinco anos, por exemplo, apenas a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) repassou aos cofres do município cerca de R$ 19 milhões em ISSQN (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza) referentes aos trabalhos e às atividades gerados pelo Porto.

O diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, diz que os resultados contribuem para alavancar os serviços desenvolvidos. “Saber o que a comunidade local pensa e espera dos portos do Paraná nos ajuda a melhorar cada dia mais o nosso trabalho, promovendo desenvolvimento econômico para o município, o estado e o país e pensando também na qualidade de vida dos moradores”, comenta.

ATIVIDADE PORTUÁRIA EVITA O CAOS – A pesquisa também apontou que 76,81% dos moradores já visitaram o Porto e que 48,63% deles consideram as atividades portuárias indispensáveis para o desenvolvimento da cidade, afirmando que sem elas o município seria um caos. Além disso, 95,27% da comunidade diz acreditar que a cidade consegue atrair investimentos por causa dos serviços de importação e exportação.

PORTO ESCOLA – Um outro dado apontado pela pesquisa é que 51,62% dos moradores disseram que faltam projetos de integração com as escolas. Contudo, entre os programas mantidos pela Appa, está o Porto Escola – desenvolvido desde 2012 em parceria com a prefeitura de Paranaguá -, que já atendeu 6 mil crianças, promovendo ensinamentos portuários, ambientais e de segurança.

Ascom APPA

Galeria de Imagens: André Kasczeszen