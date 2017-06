Costa Rica: vereadores se reúnem com o prefeito Waldeli e discutem recepção do governador de MS

Por Ademilson Lopes

Os vereadores de Costa Rica-MS se preparam para receber o governador do estado, Reinaldo Azambuja (PSDB). Na manhã de segunda-feira (19), os 11 parlamentares costarriquenses se reuniram com o prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR), no gabinete da Presidência da Câmara, para discutir como será a recepção de Azambuja. O governador de Mato Grosso do Sul visita Costa Rica nesta quinta-feira (22), quando fará a entrega de obras e anunciará novos investimentos para o município.

O prefeito Waldeli foi quem solicitou ao presidente da Câmara, Lucas Lázaro Gerolomo, a realização de uma reunião com todos os 11 vereadores. O pedido foi atendido prontamente e o encontro aconteceu em torno das 10h, na última segunda-feira, logo após a realização da 19ª sessão legislativa ordinária de 2017. “A Câmara tem uma boa relação com o Executivo e por isso o prefeito Waldeli fez questão de discutir com a gente como será feita a recepção do governador do estado”, enfatizou o vereador Lucas.

Ao longo da reunião, o prefeito Waldeli cobrou a união das lideranças políticas de Costa Rica, inclusive dos vereadores, na recepção do governador. “Este é o momento da autoridades de Costa Rica se unirem, porque apesar das diferenças políticas de alguns, o que deve prevalecer é, acima de tudo, o interesse da população e o desenvolvimento do município, ainda mais quando nós temos a oportunidade de receber o chefe do Executivo estadual em nossa cidade”, ressaltou Waldeli.

Na reunião, o prefeito fez questão de informar a agenda de compromissos do governador em Costa Rica, e ficou definido que os vereadores vão participar de toda a agenda de Azambuja no município, desde a chegada do governador até o lançamento e inauguração de obras.

A reunião também serviu para os vereadores e o prefeito definirem uma pauta de reivindicações que serão apresentadas para Azambuja. “Em comum acordo com o prefeito e os demais colegas vereadores, nós definimos quais pedidos a gente vai fazer para o governador. Decidimos, por exemplo, solicitar o recapeamento da pista do Aeroporto Municipal José Antônio de Moraes e a pavimentação asfáltica da MS-223, entre Costa Rica e Figueirão-MS, além de outras demandas que serão apresentadas”, explicou o vereador Rayner Moraes Santos (PR), vice-líder do prefeito na Câmara.

AGENDA DO GOVERNADOR EM COSTA RICA

O governador inicia a agenda às 9h30, na comunidade do Curralinho, a 50 km de Costa Rica, onde Azambuja entrega a ponte de concreto armado sobre o rio Sucuriú, com extensão de 45 metros. O governo do Estado investiu R$ 1.129.311,21 na obra.

Às 13h, Reinaldo Azambuja e comitiva visitam o canteiro de obras do Residencial Buenos Aires, onde estão sendo construídas 62 unidades habitacionais, sendo que a Prefeitura Municipal doou o terreno e o governo do Estado alocou R$ 4.096.198,36 do Sistema Financeiro de Habitação.

Em seguida, o governador lança mais 100 unidades habitacionais no Residencial Flor do Cerrado, cujo projeto está orçado em R$ 1.076.109,63, e ainda assina convênio para a sinalização horizontal e vertical de ruas e avenidas de Costa Rica, o que representa um investimento de mais R$ 299 mil.

O governador encerra a agenda no município com a entrega das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, perfazendo mais de 13 quilômetros de rede coletora e 341 metros de ligações domiciliares, com investimento de R$ 1.497.051,28 alocados por meio de emendas parlamentares.

Informações:

Ademilson Lopes/Diretor-Geral da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS

E-mail: ademilsonlopes.adv.jor@gmail.com

Telefones: (67) 3247-1254 ou (66) 9 9603-6785

Fanpage: www.facebook.com/Câmara-de-Vereadores-de-Costa-Rica

Site: www.cmcostarica.ms.gov.br