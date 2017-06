Segura essa marimba, monamour: Jornal do Meme chega hoje ao canal da TNT Brasil no Youtube

Jacaré Banguela e Raquel Real Oficial serão os apresentadores do programa, que trará os assuntos que mais bombaram na internet durante a semana

Se o vocabulário da Internet para você é um grande “WHAT?!”; Se as fotos que recebe nos grupos do “zap zap” não fazem sentido; Se você não consegue acompanhar as conversas no bar e ri apenas para acompanhar os outros e não ficar com cara de sem graça, seus problemas acabaram! Chama a Ludmila que é hoje! A TNT vai estrear no seu canal no Youtube o Jornal do Meme, um programa ideal para você (#gratidão) e, claro, para os reis e rainhas dos memes.

Olha elaaaas! Com produção da TNT em parceria com a Rede Snack e a Elo Company, o programa será a nova playlist do canal TNT Brasil na plataforma de vídeos. Todas as quartas e sextas-feiras serão publicados informes com as novidades mais engraçadas – e que mais viralizaram – na semana. Q-U-E-R-O!

O Jornal do Meme será apresentado por Jacaré Banguela e Raquel Real Oficial, logo eles, os youtubers queridíssimos do mundo do humor, que contarão os principais memes (olha só, parece que temos um xerox holmes aqui) e tretas das redes sociais, além de apresentar criativos quadros temáticos que vão se adaptando às novidades de cada semana. Ah, entendi AGORA!

Mas, Luiza você tá atenta? Deixa eu te explicar!

O programa estreia hoje, às 19h, e promete deixar sua semana ainda mais divertida. Não deixe de se inscrever no canal da TNT Brasil no Youtube para ficar por dentro das novidades. E não se preocupe, se sua Internet cair, ‘Sweet Dreams.mp3’ começará a tocar automaticamente. #PisaMenosTNT!

