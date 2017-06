71,4% dos brasileiros acreditam que Moro condenará Lula

O levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas

© Divulgação

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (22), mostra que a maioria dos brasileiros acha que o juiz federal Sérgio Moro condenará o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.

Para 71,4% dos participantes da pesquisa, Moro irá condenar Lula. Apenas 24,2% dos entrevistados acham que Lula será absolvido ao final do processo.

Para 35,9% dos pesquisados, Sérgio Moro persegue Lula, contra 61,1% que acreditam que não há perseguição.

O levantamento foi feito com 3.962 pessoas, a partir de questionário online, entre os dias 12 e 15 de junho. A margem de erro é de 1,5% e o grau de confiança, 95%.

Fonte: NAOM