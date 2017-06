Anitta posa com Pabllo Vittar e mostra cenário e figurino sensual para clipe de ‘Sua cara’

Foto: Reprodução/Instagram

Anitta está trabalhando sem parar em suas parcerias musicais. Agora, é a vez de Pabllo Vittar fazer um dueto com a cantora em “Sua cara”, que tem também Major Lazer e Diplo na produção. A cantora está no deserto do Saara, no Marrocos, e, nesta quinta-feira, mostrou o cenário de seu clipe com a drag queen. O figurino é sensual, com lingerie nude e correntes.

@diplo “Shooting day (dia de fotos)… music video (clipe) #SuaCara with @majorlazer @pabllovittar “, escreveu a poderosa em seu Instagram.

Mais cedo, Anitta lamentou não estar acompanhada por um par romântico em sua viagem:

“A minha suíte é um desperdício porque não tem um bofe dentro dela junto comigo. Por que eu não trouxe? Acho que vou deixar Pabllo lá dentro comigo. Fazendo o quê eu não sei…”.

Anitta brinca com solidão no deserto Foto: Reprodução/Instagram

A cantora da banda do “Amor & sexo”, então, sugeriu: “Maquiando uma a outra”.

Anitta também mostrou os outros integrantes da parceria em suas redes sociais. Diplo aparece com o megahair que será usado por Pabllo Vittar nas cenas do clipe.

Diplo é fotografado por Anitta no Saara Foto: Reprodução/Instagram



Anitta justifica reclamação

Na última quarta-feira, Anitta justificou o desabafo do início da semana, quando alegou que “passou perrengue” na viagem. Para chegar ao Deserto do Saara, no Marrocos, ela enfrentou quase dez horas de viagem:

“Eu estava brincando, né? Como que faz para chegar no deserto com tranquilidade? é impossível. Eu não sou doida de ficar reclamando. É só porque a gente estava brincando. É impossível a pessoa chegar ao deserto num teletransporte. É que demora um pouco para chegar ao deserto. Demora umas nove horas”.

Anitta está no Saara com a cantora da banda do “Amor & sexo” Foto: Reprodução/Instagram

Fonte: Extra