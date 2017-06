Hospital Auxiliadora recebe doações do 3º Leilão Genética Paranoá Senepol

Pelo segundo ano consecutivo, o Leilão Senepol destinou uma doação para o Auxiliadora, com um valor estimado em R$ 46.800,00, foram leiloadas duas novilhas em prol ao Hospital. O evento aconteceu no último dia 2 de junho.

Guilherme Zeli, um dos organizadores do evento, explica a importância desse leilão para a melhoria do Hospital. “É o segundo ano que colaboramos com o Hospital Auxiliadora, com a arrecadação direcionada para a Ala de Oncologia, é um grande privilégio poder contribuir com uma causa tão nobre, porém “esquecida” que é o bem-estar e a saúde pública de nosso país”, disse.

Além das novilhas, foram doados também, por Márcio Alves de Brito, uma tralha trançada em couro completa para cavalo com cabeçada, buçal, peiteira e rédeas, que foram arrematadas no valor de R$ 4.000,00.

O Médico Veterinário Rodrigo Leal, também colaborou com o Hospital, doando uma tralha completa em nylon.

“Acreditamos que é um dever de todos colaborar e ajudar o próximo e buscamos sempre possibilidades para fazê-lo”, afirmou.

Guilherme também fala sobre o próximo leilão, que poderá ser realizado em 2018. “Já estamos pensando no próximo ano. Gostaríamos de alcançar os mesmos valores ou até mesmo aumentar, se possível”, finaliza.

O último lote chamado de “lote Genética para a Vida”! Pela segunda vez, a Paranoá mostrou seu lado solidário e abraçou uma causa nobre em prol dos pacientes com câncer. Toda a renda arrecadada terá como destino o setor de oncologia Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

O Hospital Auxiliadora agradece imensamente a todos envolvidos pela contribuição que certamente irá contribuir no tratamento dos pacientes.

Fonte: Hospital Nossa Senhora Auxiliadora