Áudio – Temer destaca avanços da economia em encontro com presidente russo

Brasil, 22 de junho de 2017

Ao apresentar recentes índices da economia brasileira, o presidente da República, Michel Temer, destacou, nesta quarta-feira (21), a retomada do crescimento e a volta do País aos trilhos. Ele participou hoje de uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, no Palácio do Kremlin, em Moscou.

Um dos assuntos destacados durante a reunião no Palácio do Kremlin foi a inflação que, assim como na Rússia, registrou uma “queda sensível” nos últimos meses no Brasil, segundo o presidente. “Quando cheguei ao governo havia uma inflação de 10%, que hoje está em 3,6%”, lembrou Temer.

Outro fator que tem ajudado a impulsionar a economia brasileira é a queda da taxa Selic, os juros básicos da economia, determinada pelo Banco Central. Para Temer, a redução, do ano passado para cá, de 14,25% para os atuais 10,25%, ocorre de maneira responsável. “Em brevíssimo tempo nós teremos juros de um dígito no nosso País”, afirmou.

No arquivo de áudio anexo, segue a declaração à imprensa após encontro de Michel Temer com o presidente Vladimir Putin.

Diálogo

Além de falar sobre assuntos econômicos, o presidente comentou sobre as semelhanças entre Brasil e Rússia e avaliou de forma positiva os diálogos entre os países em encontro e reuniões do BRICS, do G20 e das Organizações das Nações Unidas.

Antes do encontro com Putin, Temer teve reuniões com a presidente do Conselho da Federação da Rússia, senadora Valentina Matvienko, e com o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev.

