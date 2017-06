Suspeito de matar idosos após ser proibido de namorar a neta das vítimas em Três Lagoas está foragido

Crime ocorreu na noite de quarta-feira (21). Vítimas foram mortas em casa com vários tiros

G1 / Fotos: MinutoMS

Alex Martins Teixeira de 29 anos é suspeito de ter matado um casal de idosos na noite de quarta-feira (21), em Três Lagoas. Segundo a polícia, o crime ocorreu após as vítimas proibirem a neta de namorá-lo.

Naide Carrilho Dias, de 62 e o marido, o idoso José Rodrigues Dias, de 66 anos, foram atingidos por seis tiros, sendo no pescoço, perna e tórax. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Auxiliadora, mas não resistiram e morreram.



De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado de 66 anos e a mulher de 62 não aprovavam o namoro com o suspeito, que tem passagens pela polícia. Vizinhos contaram que o homem tinha feito várias ameaças ao casal.

Ainda segundo a polícia, o filho das vítimas estava tomando banho quando ouviu vários tiros. A suspeita é que o atirador tenha usado mais de uma arma. Ao sair do banheiro, o filho encontrou os pais baleados e pedindo socorro.

O casal foi levado para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos. Antes de morrer, as vítimas apontaram o nome do suspeito. A polícia foi à casa do namorado da neta das vítimas, porém, ele não foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), de Três Lagoas, como Feminicídio, Homicídio Qualificado por motivo Fútil e Violência Doméstica e Familiar.

DENUNCIE

Qualquer pessoa que tiver informação que leve a captura do suspeito poderá efetuar uma denúncia anônima pelo telefone 181 ou (67) 3919 1500, ambos da polícia civil de Mato Grosso do Sul.