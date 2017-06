Vereadora Marieta em Angélica cobra explicações sobre o corte de fiscalização em Exatoria

Em requerimento, o vereador José Bonin solicitou que seja feito um estacionamento no canteiro central da Avenida Antônio Basílio de Lima, em frente à Auto Elétrica Eliar, pois um dos comerciantes se propôs a doar o material e a prefeitura disponibilizaria a mão-de-obra para a construção, uma vez que existem diversos comércios nas proximidades, com alta rotatividade de carros.

A vereadora ressaltou que é a favor do estacionamento, porém é contra cortar as árvores daquela área para que seja construído, frisando ainda que deveria ser feito um projeto.

“O Sindicato dos Agentes Tributários do Estado, comunicou que a Exatoria (repartição fiscal encarregada de cobrar os impostos) de Angélica não terá mais alguém da fiscalização, somente teria dois funcionários, sendo que os pequenos produtores sofrerão com tal ato, pois estão com dificuldades de realizar os pagamentos fiscais de suas propriedades, necessitando então fazer esses serviços em escritórios particulares, o que acaba aumentando ainda mais as despesas”, pontua.