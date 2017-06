Academia Mackenzista de Letras empossa novos membros

Acontece hoje (22), às 17h, a cerimônia de posse na Academia Mackenzista de Letras (AML) de mais cinco notáveis membros: reverendo Alderi Souza Matos, professores Antônio Ernani Pedroso Calhao, Marisa Philbert Lajolo, Vera Lucia Requia Kuntz e o regente Parcival Modolo.

A AML, por seu modelo secular, assim como a ABL (Academia Brasileiras de Letras) e a APL (Academia Paulista de Letras), possui 40 vagas vitalícias e que se vagam somente com a morte do titular. Só podem participar da Academia figuras proeminentes do saber em qualquer área do conhecimento, mas que sejam graduados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie ou a ela partícipes pelo magistério ou direção há mais de cinco anos. Dado o critério rigoroso de seleção até agora só foram preenchidas 19 vagas sendo que, com as cinco posses a serem realizadas hoje, somarão 24 cadeiras preenchidas.

A solenidade ocorrerá no Auditório João Calvino, no campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie e é aberta ao público.

Serviço

Solenidade de Posse Academia Mackenzista de Letras

Data: 22 de junho de 2017

Local: Rua da Consolação 930, São Paulo, SP (Auditório João Calvino)

Sobre a Academia Mackenzista de Letras

A AML reuni intelectuais da Universidade Presbiteriana Mackenzie e foi criada segundo valores Mackenzistas para debater e difundir a cultura em sentido mais amplo, seus fundamentos e princípios essenciais, contribuindo assim para a formação de uma sociedade brasileira mais justa e preparada.

