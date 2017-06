Beba da Fonte de água viva

Leia João 4:1-24

Os jornais noticiam o tempo todo, ameaças de atentados terroristas na Europa. O que mais nos ameaçam são homens em nome da sua religião, da sua fé, que provocam o terror e o caos na vida das pessoas.

Na evangelização da Europa havia uma condenação dos judeus por terem negado Jesus o filho de Deus. Havia uma mentalidade de que Deus tinha os amaldiçoado.

No século XX registra o maior extermínio, isto é, assassinato em massa de judeus. Ao estudar a história podemos observar que tudo começou lá atrás.

Os judeus que foram vítimas dos cristãos, também mataram muitos cristãos no início da igreja. Os judeus também tratavam os samaritanos (judeus que se misturaram com outros povos, através do casamento) de forma desumana por acharem que eles não eram um povo puro, e por isso sofreram tamanha discriminação.

Os samaritanos eram rotulados como um povo impuro, filhos de judeus sendo condenados pelos próprios judeus.

Os judeus e os samaritanos estavam envolvidos em uma disputa de ódio, preconceito e discriminação.

Para os judeus, os samaritanos não poderiam receber as bênçãos e as promessas de Deus.

De geração a geração o homem vem praticando todo tipo de violência uns com os outros.

Aos olhos dos religiosos era um insulto, Jesus conversar ou sentar-se na mesa com pecadores. Um judeu falar com um samaritano era reprovável.

Para ir ao seu destino desejado, Jesus havia deixado a Judéia e se dirigia para a Galiléia. Jesus tinha dois caminhos, sendo que um deles era passar pelo povo samaritano. Os judeus evitavam a todo custo esse caminho. Preferiam fazer um caminho bem mais longo para que não viessem encontrar um samaritano na sua caminhada. Os judeus evitavam os samaritanos a todo custo.

Pastor Marlon Góes. (18 de Junho de 2017)

Pastor Marlon Góes. (18 de Junho de 2017)