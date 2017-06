Batucando Historias e o novo grupo que leva educacao em forma de arte

O grupo se apresentará na loja Ri Happy do Shopping Campo Grande no próximo sábado (24)

Em uma união de teatro, educação e música, é fundado em Campo Grande o projeto “Batucando Histórias”. O grupo formado por quatro profissionais leva ao público mensagens educativas em forma de brincadeira, cantigas, folclore e humor. A intenção é despertar as crianças para princípios e valores éticos por meio da literatura. O grupo se apresentará na loja Ri Happy do Shopping Campo Grande no próximo sábado (24), a partir das 15h, com muita música, dança e brincadeiras.

As apresentações do grupo mesclam histórias e músicas folclóricas com textos e melodias autorais, por meio da adaptação de enredos. Além de instrumentos musicais, o grupo mostra às crianças como a canção pode estar em todo lugar, utilizando objetos do cotidiano para musicalizar as histórias, como colheres e copos, e ainda o próprio corpo, com palmas e estalar de dedos.

A interação com o público garante o incentivo ao desenvolvimento cognitivo, a psicomotricidade, lateralidade, equilíbrio, criatividade, imaginação, coordenação motora, memorização, ritmo e movimento. Muito embora o principal público-alvo do projeto sejam as crianças, os adultos também são bem-vindos a participar.

Tanto para eventos particulares (festa infantil) quanto para eventos coletivos (corporativos, escolas, asilos, abrigos, ONGS, empresas, lojas, teatros e espaços públicos), o Batucando Histórias realiza adaptações conforme o tema a ser abordado e a necessidade do público, a mensagem a ser transmitida.

O grupo iniciou suas atividades no mês de maio de 2017 com quatro apresentações: no Projeto Arara Azul, no bairro Moreninha II (22.05.2017); Ceinf Triangulo Azul, no bairro Cidade Morena (24.05.2017); Abertura da 12ª Semana de Pedagogia e Letras da UNIDERP Matriz (25.05.2017); Omep, no bairro Tiradentes (26.05.2017); Escola de Música Carpe Diem no bairro Parati (27.05.2017) e Projeto Amar e Servir no bairro Moreninha II (28.05.2017) durante a Semana Mundial do Brincar.

Uma das integrantes do grupo, a contadora de histórias, Wancleya Arce Antônio Lanziani, afirma que o grupo Batucando Histórias pretende colaborar com a educação das crianças. “Como mãe e educadora percebi o quanto o mundo dos contos e da música desperta o interesse pela arte e literatura e ajuda no desenvolvimento das crianças. Nós adultos também nos beneficiamos disso, mas para as crianças o resultado é intenso”, comenta a educadora. “A nossa ideia é apresentar ao público um mundo cheio de imaginação, diversão e muita música, sem deixar de lado as técnicas pedagógicas, de musicalização, de artes cênicas buscando a interação da plateia com a história”, completou Wancleya, que além de ser educadora e voluntária em projetos sociais acadêmica do Curso de Pedagogia.

Também fazem parte do grupo Batucando Histórias: o professor de música Elielson Barcas; o músico Raphael Lanziani Bernardo; o fotografo, cinegrafista e acadêmico de Publicidade e Propaganda Evódio Peres. A interdisciplinariedade profissional dos membros do grupo será um instrumento para seja possível a criação de textos e abordagem de temas variados e importantes para promoção da cidadania.

Wancleya Arce Antonio Lanziani: 67.99285.8577 (Telefone e Whats App)