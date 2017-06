Brasília, 22 Junho de 2017 Devocional desta tarde para você

Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na Casa do S ENHOR . Isaías 37:1 Pensamento: Vivemos em dias maus. Dia após dia o ser humano se supera em sua maldade em relação aos seus semelhantes. Quando se levantam contra nós, quase sempre, pouco há a ser feito. Foi assim quando o rei da Assíria se levantou contra Ezequias. Belicamente, ele não teria a menor chance e sabiamente recorreu ao único capaz de livrá-lo, o Deus todo poderoso.

Oração: Senhor, diariamente me deparo com situações acima do meu controle. Por mais que procure resolvê-las com minhas próprias forças, eu desfaleço sem resultado. Peço que me dê sabedoria, capacidade e forças para fazer tudo conforme a Tua vontade e que como resultado final, Seu nome seja glorificado. Oro em nome de Jesus, amém.

Pedido de oração pela igreja perseguida: LÍBANO – Interceda pelos acampamentos de verão que acontecem neste mês no país. Peça a Deus que dê sabedoria aos líderes e toque o coração dos jovens e das crianças. Ore para que o Senhor traga esperança ao Líbano por meio das igrejas que estão lá.

