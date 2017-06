Andréa Nóbrega relembra período de sua carreira: “As pessoas me achavam insuportável”

Luciana Gimenez recebeu em seu ‘SuperPop’ nesta quarta-feira (21) a atriz e apresentadora Andréa Nóbrega. Durante participação no quadro ‘Palavra-chave’, ela contou que, apesar de ter tido diversas portas fechadas após se separar de Carlos Alberto de Nóbrega, não guarda mágoa de ninguém. No começo eu fiquei chateada. Procurava as pessoas e ninguém abria espaço. Até que uma hora eu pensei: às vezes, estão fazendo isso porque não acreditam tanto em mim’, disse ela sobre a falta de oportunidades.

Com muitos haters nas redes sociais, a atriz se considera uma pessoa tranquila em relação a isso, mas relembrou um comentário que fizeram a seu respeito e demonstrou chateação. Não fiquei brava porque para me deixar brava tem que ser algo muito além disso. Só que a pessoa escreveu assim: ‘está separada, nem artista é e ainda depende do ex, porque não é nada’. Essa pessoa me ofendeu tanto, fiquei bem chateada, afirmou.

Em 2013, Andréa participou da segunda temporada do reality ‘Mulheres Ricas’ e classifica a experiência como uma das melhores coisas que aconteceram para ela. Antes eu fazia A Praça [é Nossa]. Lá, eu não podia me expressar, não falava e só decorava textos. O reality surgiu com uma ideia de ‘é só você, Andréa’, e foi por isso que eu aceitei. Me ajudou muito porque, até então, as pessoas me achavam insuportável, me julgavam, me chamavam de protegida, disse.

Em janeiro deste ano, a artista foi internada com fortes dores no peito causadas por estresse. Sobre o episódio, ela contou: Foi num momento emocionalmente difícil para mim. Estresse, falta de atividade física, preocupações. () Achei que eu fosse morrer, só conseguia pensar nos meus filhos. Apesar das dificuldades, ela disse que segue em tratamento com exercícios e fisioterapia e ainda revelou: Estou preparada para a chegada de um novo amor.

