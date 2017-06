Condor une moda e tecnologia na nova linha Modellati

As novas escovas térmicas são ideais para alisar e modelar os fios com praticidade e eficiência

A Condor, empresa líder no segmento de beleza, une as tendências da moda com a mais alta tecnologia na nova linha de escovas Modellati. A linha Modellati é composta por escovas térmicas ventiladas e sua base vazada em cerâmica retém o calor do secador. Essas características são responsáveis por fechar as cutículas dos fios e eliminar a eletricidade estática.

A combinação de cores prateado e preto dão um toque de sofisticação e as cerdas com íons negativos evitam os temíveis fios arrepiados. Além disso, o cabo emborrachado facilita o manuseio e dá firmeza.

A novidade pode ser utilizada para escovar, alisar, cachear, modelar e finalizar todos os tipos de cabelos, proporcionando efeito selante, fios macios, brilhantes e perfeitos. As novas escovas estão disponíveis em quatro tamanhos: pequena, média, grande e extragrande. Preço sugerido:R$ 34,90 (9200), R$ 41,90 (9210), R$ 46,10 (9220) e R$ 51,35 (9230).

Sobre a Condor

Beleza, Limpeza, Higiene Bucal, Pintura Artística e Imobiliária são os segmentos de negócios da Condor. A empresa fundada pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimmek, em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, lidera o mercado de escovas dentais infantis e escovas para cabelos. E segue firme no posicionamento de conquistar a liderança no setor de produtos “não químicos” no varejo de limpeza. Nesses 87 anos de operação, a Condor se tornou uma indústria de 53 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em duas unidades na cidade catarinense de São Bento do Sul. Seus 1.200 funcionários se revezam em turnos na produção de vassouras, esfregões, rodos, baldes, pás, escovas dentais e para cabelos, esponjas e muitas linhas de utilidades para o lar. Os produtos com a marca Condor são desenvolvidos para proporcionar bem-estar e saúde para toda família.

