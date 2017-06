FNDE lança enquete sobre prestação de contas

Objetivo é conhecer as principais dificuldades de prefeituras e secretarias estaduais na hora de prestar contas dos recursos investidos em educação

Para auxiliar gestores e técnicos educacionais que enfrentam problemas na prestação de contas, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, lança nesta quinta-feira, 22/6, uma enquete com questões específicas sobre o tema. Interessados em participar devem acessar o link https://www.fnde.gov.br/fndeforms/site/formulario.php?id_aplicacao=21998. No questionário, que ficará disponível até 7 de julho, os participantes poderão informar em que programas enfrentam mais dificuldades, em termos de execução e prestação de contas. Ao final, há um campo onde poderão ser descritos detalhes sobre os problemas enfrentados. O resultado da enquete servirá de base para auxiliar as equipes do FNDE na proposição de ações de capacitação que vão ajudar técnicos estaduais e municipais a desenvolver com mais eficiência os trabalhos na área educacional em suas regiões. A previsão é que sejam oferecidas oficinas aos gestores já neste segundo semestre de 2017. Para acessar o formulário da enquete é necessário utilizar o navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox.