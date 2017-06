Grandes nomes da cena eletrônica promovem duelo entre o pop e house na festa ‘Argon’

No sábado, 22 de julho, Salvador recebe a primeira edição da festa ‘Argon’, com a proposta de reunir dois seguimentos eletrônicos, pop e house, em dois ambientes, promovendo um duelo entre os ritmos, oferecendo ao público uma nova e incrível experiência sensorial. Um time de grandes nomes da cena eletrônica nacional promete agitar o Salvador Music Place, no Hotel Sol Bahia, em Patamares, a partir das 23h. As pick ups da Arena Pop serão comandadas pelos DJs T-Folks (Aracaju), Vitor Felsen (Salvador), Guilherme St (residente da Treta – RJ) e Ravena Creole (residente da Treta – RJ). Já os amantes do house, irão contar com o som dos DJs Dom Oliver Jack (Salvador), Denis Ruiz (residente do Grupo Super Festas – SP) e Leandro Becker (residente da The Week – SP) na Arena House. Em breve serão divulgadas novas atrações. Com uma superestrutura, o evento promovido pela NB Produções, do produtor Neto Barros, conta ainda com ambientes climatizados, som e iluminação de qualidade, seguranças, estacionamento gratuito e uma equipe de profissionais prontamente preparados. Os ingressos do primeiro lote podem ser adquiridos antecipadamente pela internet, no site da Ticketmix (www.ticketmix.com.br/argon), Sympla (www.sympla.com.br/nbproducoes) ou pelo telefone (71) 99324- 8548. O acesso à pista custa R$ 35. Além da Área Vip Arena Pop, que pode ser comprada por R$ 50, o evento conta ainda com dois camarotes open bar. O Camarote Open Bar Arena Pop com consumo de cerveja, refrigerantes, catuaba, vinho e vodka, das 23h às 4h, sai por R$ 80. Já o Camarote Open Bar Arena House oferece cerveja, refrigerantes, água, catuaba e vodka, das 23h às 5h, por R$ 100. Serviço ‘Argon – The Party’ Data: 22 de julho (sábado) Horário: 23h Local: Salvador Music Place (Hotel Sol Bahia) Endereço: Rua Manoel Antônio Galvão, 1075 – Patamares Ingressos (1º lote)*: Pista: R$ 35 Área Vip Arena Pop: R$ 50 Camarote Open Bar Arena Pop (23h às 4h): cerveja, refrigerantes, catuaba, vinho e vodka – R$ 80 Camarote Open Bar Arena House (23h às 5h): cerveja, refrigerantes, água, catuaba e vodka – R$ 100 Informações: (71) 99324- 8548 Classificação: 18 anos Realização e produção: NB Produções e Eventos *Valores e atrações sujeitos a alteração sem o prévio aviso. Informações à imprensa: Biz Comunicação Integrada Helder Azevedo | helder@bizcomunicacao.com.br | (71) 99244.8938 Vlady Alves | vlady@bizcomunicacao.com.br | (71) 99724.8358/ 99302.8703