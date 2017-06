Sangue fresco, loucuras, Julia Roberts e a amizade são destaque na programação do TCM em julho

Destaques da programação de julho

Especial Sangue Fresco

Irresistíveis, mas letais. Mortos, mas imortais. Nos prometem a vida eterna, mas, na verdade, só nos querem para isso: nos morder e se esbaldar com nosso sangue!

Os vampiros nos intimidam e nos encantam, porque a atração sempre tem algo de feitiço. De um lado, mostram seus caninos perversos Gary Oldman, David Bowie, Catherine Deneuve e Leslie Nielsen. De outro, entregam suas saborosas jugulares Winona Ryder, Susan Sarandon e Sheryl Lee. Longa vida aos vampiros!

Sábados de julho, às 22h*

01/07 – Fome de Viver

08/07 – Drácula – Morto, Mas Feliz

15/07 – Drácula, de Bram Stoker

22/07 – A Hora do Espanto

29/07 – Vampiros de John Carpenter

Especial Loucos Lindos

Bill Murray está louco. Os Tenembaums estão loucos. Jack Nicholson está… bem, você sabe como Jack Nicholson está 😉

Eles dirão que são excêntricos. Que são geniais à sua maneira. Que desafiam as convenções ou que, simplesmente, são uma caixinha de surpresas. O certo é que são adoráveis, surpreendentes, imprevisíveis loucos. E isso é o que mais gostamos neles.

Domingo, 2 de julho, a partir das 14h30*

Nosso querido Bob

Às 14h30*

Melhor é Impossível

Às 16h20*

Os Excêntricos Tenembaums

Às 18h40*

Especial Julia em Julho

Um nome: Julia Roberts <3

Uma das estrelas mais adoradas e talentosa de Hollywood chega em um especial do TCM. Muito mais que apenas uma linda mulher: Julia se transforma para cada personagem ao que dá vida. Julia sempre nos tem aos seus pés… E nós sempre teremos Julia.

Domingo, 16 de julho, a partir das 15h40*

Lado a Lado

Às 15h40*

O Casamento do Meu Melhor Amigo

As 17h50*

Hook – A Volta do Capitão Gancho

Às 19h40*

Linha Mortal

Às 22h*

Especial Bons Companheiros

Amigos, amigos. Negócios a parte?!?! Não para eles!

Quer dizer, alguém pode até fugir com o dinheiro dos outros, mas é isso mesmo que os tornam os melhores bandos, sempre prontos para os melhores e mais divertidos golpes. Há falsificadores e ladrões de banco, sedutores e mentirosos, malandros e assaltantes, vítimas e bon-vivants, porcos e diamantes durante o julho no TCM. Não perca!

Sábado, 29 de julho, a partir das 16h20*

Snatch – Porcos e Diamantes

Às 16h20*

Nove Rainhas

Às 18h10*

Onze Homens e Um Segredo

Às 20h*

*Horário de Brasília. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Sobre o TCM – O TCM, um canal da Turner do Brasil, é uma marca única de entretenimento no mercado de TV paga por trazer filmes clássicos e que transportam o público a momentos e personagens memoráveis. A programação do TCM reúne séries e minisséries que marcaram a história da TV mundial, produções contemporâneas originais e exclusivas, além de filmes aclamados pela crítica e que tem um lugar especial no coração da audiência. O canal ainda tem um espaço reservado ao cenário musical com a exibição de concertos de grandes artistas e bandas do pop e do rock. O TCM transmite 24 horas de programação sem cortes e sem intervalos comerciais durante a transmissão de filmes. O canal chega a 6 milhões de domicílios no Brasil com conteúdo dublado em português e em inglês na opção SAP. O TCM está disponível nas operadoras NET (159), SKY (70), Oi TV (67), Vivo TV (656 e 76) e GVT TV (104).

http://imprensa.turner.com

www.tcm.amocinema.com

Facebook: tcmbrasil.br

Twitter: @tcmbrasil

CONTATOS:

Vinícius Costa Weber Shandwick (11) 3027-0285 VCosta@webershandwick.com

Fernanda Gomes Weber Shandwick (11) 3027-0238 FGomes@webershandwick.com

Simone Luciano TNT (11) 5501-6715 simone.luciano@turner.com

Tarsila Vieira TNT (11) 5501-6684 tarsila.vieira.contractor@turner.com