Nas férias, curso gratuito ensina crianças a pilotarem e construírem uma arena de Drones

Oferecido pela Mind Makers, programa desenvolve habilidades como trabalho em equipe, colaboração e resolução de problemas por meio de linguagens de programação

Tendência internacional na Educação, o pensamento computacional é a nova competência na formação profissional nos próximos anos. Lidar com o algoritmo será uma habilidade tão importante como saber se expressar em outros idiomas, como o inglês, por exemplo.

Crianças e jovens, ao mesmo tempo em que aprendem a programar, podem desenvolver uma série de habilidades socioemocionais, como o empreendedorismo, a capacidade de resolver problemas, a criatividade e a inovação, entre outras.

No mês de julho, a Mind Makers, instituição de ensino voltada ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio do pensamento computacional e de projetos maker, está oferecendo o curso gratuito “Desafios dos Drones – Programação e Criatividade Maker”, voltado a estudantes de 7 a 13 anos. As aulas acontecerão na sede da Mind Makers, no Bairro de Moema (Avenida dos Eucaliptos, 331 – São Paulo).

Durante o curso prático, os alunos iniciam seus primeiros passos em programação de computadores e circuitos eletrônicos, aprendendo a combinar estes conhecimentos para criar quatro dispositivos com sensores para automação de uma arena de drones montada na própria sala. Eles aprendem a pilotar drones para testar seus dispositivos de medição e, assim, vencer desafios práticos que exercitam a lógica computacional e desenvolvem habilidades, como trabalho em equipe, colaboração, resolução de problemas

Crianças de 7 a 13 anos interessadas em aprender sobre linguagem computacional e raciocínio lógico poderão se inscrever. Serão quatro aulas, cada uma com duração de 90 minutos. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 5531-8000 ou pelo e-mail contato@mindmaker.cc

Programação de Férias – Julho: Cursos Gratuito – Desafios dos Drones – Programação e Criatividade Maker

Contato: (11) 5531-8000 ou contato@mindmakers.cc Av. dos Eucaliptos, 331 – Moema, São Paulo

Sobre a Mind Makers (www.mindmakers.cc) – Inaugurada em 2016 no bairro de Moema, em São Paulo, a Mind Makers iniciou suas atividades com a proposta de aprimorar as habilidades socioemocionais e o pensamento computacional de crianças e jovens. Baseada nos movimentos CODE (que comprova a capacidade das crianças de desenvolver habilidades durante o aprendizado de programação) e Maker (que atesta o aprendizado durante o processo de manipulação de objetos concretos), a instituição rapidamente alçou novos negócios como franquia e dentro de escolas, tanto no contraturno das aulas regulares como também integrada ao próprio currículo das instituições de ensino. Liderada pelos sócios João Lacerda e Paulo Alvim, que juntos acumulam experiência de liderança em grandes companhias educacionais e de tecnologia, a Mind Makers contribui, a partir de um material com amplos recursos pedagógicos, para o desenvolvimento de mentes criativas por meio da programação, da robótica e dos inventos para a internet das coisas.

