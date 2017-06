Empreendedor produz azeite a partir de projeto de preservação ambiental na Serra da Mantiqueira

Quase 40 anos após sair de sua cidade natal e alcançar uma carreira de sucesso no mundo dos negócios, o mineiro Nélio Weiss desenvolveu uma importante iniciativa de preservação da natureza em Minas Gerais, aliada a produção de oliveiras

Foi pensando na crença de que “se não podemos transformar o mundo todo, começamos com as próprias mãos ao nosso redor”, que Nélio Weiss, ex-sócio da área internacional da PricewaterhouseCoopers (PwC), resolveu abandonar a carreira bem-sucedida de executivo para desenvolver um projeto ambiental, que une agricultura sustentável, reflorestamento e reabilitação de aves, e ainda a produção de azeite e azeitonas artesanais.

Localizado em Aiuruoca (MG), vizinho do Parque Estadual Pico do Papagaio, Área de Proteção Ambiental (APA), o projeto teve início em 1999, com a primeira muda de árvore plantada na Fazenda Caminho do Meio, que, até então, exibia uma paisagem árida e desértica, resultado de queimadas e devastações do passado. Após a restauração da biodiversidade da Fazenda, surgiu o projeto com as aves. “Fiz uma viagem ao Tibete em 2004 e, em um mosteiro, conversei com um lama, que me disse que eu deveria dar liberdade a quem tem asas. Naquela época, não entendi muito bem, mas dois anos depois percebi o que deveria fazer. Comecei a pesquisar formas de aproveitar o projeto em Aiuruoca para reintroduzir aves na natureza e fiz um projeto para apresentar ao Ibama”, explica Weiss.

Atualmente, mais de três mil aves já foram libertadas na natureza e o antigo cenário seco da região transformou-se em uma densa floresta, com mais de 15 mil novas árvores espalhadas ao longo de 18 hectares, que recompõem a biodiversidade desse pedaço da Serra da Mantiqueira.

“Acredito que não vivemos somente para consumir e dividir o ar com outras pessoas, pelo contrário, acredito que devemos ter responsabilidade e encontrar nossa missão para contribuir. Hoje encontrei a minha e sinto que a estou cumprindo, entregando de volta para o mundo uma parte daquilo que obtive”, comenta Weiss.

Visando ir mais longe e expandir seu projeto, posteriormente Nélio buscou uma ideia para garantir a sustentabilidade financeira da iniciativa, com uma atividade produtiva que pudesse ser aliada do meio ambiente. Foi então que em 2011 deu início a plantação de oliveiras para transformar e resgatar a história do azeite de oliva 100% brasileiro, que fez parte do passado do País nos anos de 1500.

O cultivo de oliveiras resultou na produção de um azeite de qualidade premium, nomeado de Olibi, palavra de origem indígena que significa óleo da terra, e que acaba de chegar ao mercado para comercialização, depois da primeira colheita realizada em fevereiro deste ano. A colheita, inclusive, superou as expectativas do empreendedor, que esperava obter 2 mil toneladas de azeitonas e conseguiu 3.300 quilos, alcançando também uma produtividade maior, que chegou a 13%, enquanto a média de nacional é de 10%.

O azeite Olibi extra virgem e ultra fresco

Um excelente terroir produz um excelente azeite. A temperatura amena à noite e os dias com muitas horas de sol em Aiuruoca criam o cenário ideal para as oliveiras se desenvolverem e as árvores estão plantadas em uma área com todas as características de um bom azeite: solo arenoso e inclinado, facilitando o escoamento da água. Por isso, o azeite Olibi traz no paladar um sabor frutado e amargor médios, com leve picância e boa persistência. É um azeite fresco, aromático e saboroso.

O empreendedor, além de produzir um azeite diferenciado com acidez de apenas 0,09%, também vai comercializar azeitonas em conserva, um produto que produtores brasileiros normalmente não comercializam no mercado interno, e também uma inovação criada por Nélio, a azeitona passa, que traz um sabor diferenciado pelo processo de desidratação das azeitonas e imersão de temperos e óleo da própria fruta.

Toda a mão de obra do projeto é local e segue a filosofia da ‘fazenda à mesa’, destinando toda a produção para o consumidor e garantindo a entrega de um saboroso e aromático azeite de oliva extra virgem fresco e 100% brasileiro. As vendas do azeite Olibi não entrarão no varejo e serão realizadas através de venda direta ou pelo site da marca.

“Partimos do objetivo de demonstrar como é possível ter uma produção agrícola de produtos de qualidade premium e, ao mesmo tempo, investir na recuperação da natureza local. O convite é que as pessoas participem do processo de discussão do que se pode fazer em termos de preservação da natureza”, diz Weiss.

Trajetória de sucesso

Ser diferente e inventar projetos e atividades que fogem da rotina são atitudes que acompanham o executivo ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. Nascido em Juiz de Fora (MG), Nélio iniciou sua carreira em 1979, quando cursava o terceiro ano de Economia na Universidade do Rio de Janeiro (UERJ), conquistando seu primeiro emprego como trainee na Arthur Andersen, empresa de consultoria tributária que já não existe mais. Comprometido em entregar tudo com o máximo de excelência no novo emprego, rapidamente alcançou cargos de liderança. Três anos e meio depois, Nélio entrava na Coopers & Lybrand (atual PwC depois da fusão com a Pricewaterhouse, em 1998) como gerente.

A carreira foi rápida para os padrões da profissão. Em três anos, Nélio ocupava um cargo de gerência e, em 1987, após cinco anos na PwC, uma das maiores empresas do mundo em consultoria, foi promovido a sócio, responsável pela área tributária do Rio de Janeiro. Em 1990, sua responsabilidade passou a ser com todo o Brasil, recebendo a notícia da transferência para São Paulo. Nélio ocupou a função de sócio até 2015, quando se aposentou e passou a dedicar-se totalmente ao seu projeto em Minas Gerais.

Sobre a Olibi

Desenvolvida em torno de um projeto de preservação ambiental na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, a marca Olibi comercializa azeite de oliva extra virgem, de qualidade premium, além de azeitonas passas e em conserva, e folhas e mudas de oliveira. A marca segue a filosofia da ‘fazenda à mesa’, destinando toda a produção para o consumidor e garantindo a entrega de produtos saborosos e 100% brasileiros.

