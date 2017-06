Temporada 2017 do Mundial de Salto em Penhasco tem início em piscina natural da Irlanda

Competição começa no próximo sábado (24) em Inis Mór, com transmissão ao vivo no Brasil A ilha de Inis Mór, na Irlanda, está preparada para receber a primeira etapa do Red Bull Cliff Diving 2017 no próximo sábado, dia 24 de junho. Os 22 melhores atletas do mundo, divididos nas categorias feminina e masculina, irão saltar e mergulhar de plataformas com mais de 20 metros de altura em direção a uma pequena piscina natural em pleno oceano irlandês. A primeira das seis provas ao longo do ano terá transmissão ao vivo no Brasil, a partir das 8h (horário de Brasília), em www.redbull.tv. Quatorze homens e oito mulheres – que competem na Irlanda pela primeira vez – de 12 nacionalidades disputarão o título mundial em seis etapas ao longo do ano. O Red Bull Cliff Diving passará, ainda, por Portugal, Itália, Estados Unidos, Bósnia e Chile. Logo de início, na Irlanda, um grande desafio: saltar das alturas e completar o mergulho perfeito em uma piscina natural retangular, depois de atingirem 85 km/h em uma queda que dura apenas três segundos. “Como é uma piscina natural no meio do mar, tem água entrando e saindo a todo momento, então o nível de água varia o tempo todo”, explica a lenda do esporte Orlando Duque. “Acontece de modo lento, mas é preciso ficar atento, porque se você calcular errado, pode se dar mal”, acrescenta. “A Irlanda é um dos lugares mais incríveis para saltar de penhasco, mas também um dos mais assustadores”, afirma o experiente David Colturi. “Este é meu oitavo ano saltando de penhascos, então confio em todos esses anos de experiência para superar medos e desafios mentais”, completa. Além da parte mental, David Colturi terá que superar adversários como o britânico Gary Hunt, hexacampeão mundial do Red Bull Cliff Diving e vencedor do título do ano passado. “Todos estão de olho em mim, mas sou um ótimo competidor e vou continuar dando meu melhor”, avisou Hunt. Entre as mulheres, a atleta a ser batida é a australiana Rhiannan Iffland, campeã mundial no ano passado, quando fez sua estreia no evento. A temporada 2017 será a nona do Red Bull Cliff Diving, criado em 2009. No Brasil, a prova na Irlanda será transmitida ao vivo a partir das 8h (horário de Brasília) em www.redbull.tv. ONDE ASSISTIR A transmissão ao vivo pode ser acessada pelo site www.redbull.tv no link, https://www.redbull.tv/live/AP-1RZDSSCB92111/red-bull-cliff-diving-world-series . A competição pode ser assistida também pelo aplicativo Red Bull TV, disponível nas TVs Samsung, Sony BRAVIA, aparelhos Blu-Ray, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®3 (PS3™) e Apple TV. O aplicativo também pode ser baixado nos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. O download também está disponível nos seguintes dispositivos: Amazon Fire TV, Kindle Fire, Nexus, Roku e Xbox 360. SOBRE A RED BULL TV A Red Bull TV é um canal global de entretenimento digital com programação além do extraordinário disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Combinando eventos ao vivo, uma extensa biblioteca On Demand e os melhores momentos de eventos que incluem esportes, festivais de música, séries originais, longas-metragens e documentários. A Red Bull TV oferece uma experiência de visualização envolvente pelo site redbull.tv, assim como em seu aplicativo ou via Smart TV. Para mais informações: Kaíque Ferreira

