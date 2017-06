Rionegro & Solimões lançam novo hit “Vem Me Amar”

Rionegro e Solimões, estiveram ontem, 21 de junho no Programa do Ratinho, SBT. A dupla surpreendeu o apresentador e telespectadores ao cantarem em primeira mão “Vem Me Amar” nova música de trabalho.

Composta por Rionegro, em parceria com o maestro Rodrigo Costa, Vem Me Amar é um baladão sertanejo romântico com grandes pitadas de reggaeton. “Rodrigo e eu assinamos juntos também a produção musical da faixa. Ela é uma das dez inéditas de um novo disco que está vindo por aí”, adianta Rionegro. “Colocamos também um violão flamenco e também a sanfona característica sertaneja. Deu todo o diferencial na música”, detalha Rodrigo Costa.

Ainda sobre a música, Rionegro detalha que o resultado final nasceu a partir de uma música romântica. ” Vem me Amar tem a influências do reggaeton, optamos por fazer a mistura de estilos em um baladão e ficou diferente de tudo o que já foi ouvido até hoje nas canções de Rionegro & Solimões”, analisa Rionegro.

Como de costume, toda boa música lançada vem acompanhada de um excelente clipe. O vídeo de Vem Me Amar conta com a direção de Toninho Mesquita Filmes e traz a participação especial da DJ Maira Rosa. “Este trabalho é diferente de todos os outros que apresentamos. O registro em vídeo de Vem Me Amar foi feito no T M AudiØ Studios, em Franca (SP). O resultado ficou muito bonito e único”, analisa Solimões. O clipe já está disponível no canal oficial da dupla e pode ser assistido aqui: https://youtu.be/ jO3b4SeHAuU

14 de julho, no Villa Country – e, em 26 de agosto, os sertanejos estarão no palco da Festa Nacional do Peão de Barretos. Vem Me Amar também será parte do repertório na turnê de Rionegro & Solimões. Na agenda, entre outras apresentações, a dupla já confirmou presença para os shows que acontecerão em– e, em 26 de agosto, os sertanejos estarão no palco da Festa Nacional do Peão de Barretos. Ao longo desses 28 anos dedicadas à música, Rionegro & Solimões subiram no palco mais de 4.500 vezes, lançaram 18 CDs e 3 DVDs e venderam mais de 12 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca, 2008). E não é só. A dupla coleciona bons números no YouTube: 66.023 inscritos • 37.296.621 visualizações Vem Me Amar -Rionegro e Solimões (compositor:Rionegro e Rodrigo Costa) Direção de Vídeo: Toninho Mesquita Films®

Direção Musical: Rodrigo Costa Direção Executiva: Renato Tanger

Mídias Digitais: Lab3 (Marcio Bertolone)

Assessoria de Imprensa: Talento Comunicação (Fabiana Villela) DJ: Maira Rosa Câmeras: Tarcisio Mesquita/Sergião/Toninho Mesquita

Casting/Makup: Sabrina Ferreira

Fotógrafo: Caio Cezar

Filmado no T M AudiØ Studios (Franca-SP)

Roteiro, Edição, Color Grading, Light Design: Toninho Mesquita

Produção e arranjos: Rodrigo Costa

Programação de bateria, Baixo e Teclados, Mixagem e Masterização: Rodrigo Costa

Violão: Enoque Rodolfo

Acordeon: Nego Julio

Edição de Áudio: Thiago Machado

Mixagem e Masterização: Rodrigo Costa

