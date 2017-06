Clássicos da Ficção Científica na tela do Sesc Vila Mariana nos meses de julho e agosto

Longa de John Carpenter, “Eles Vivem” integra o projeto Cinesábado, que é dedicado ao gênero Sci-fi

De 1º de julho a 26 de agosto, o Sesc Vila Mariana apresenta o recorte Clássicos Sci-Fi, do projetoCinesábado. Serão seis longas que abordam o gênero da ficção científica, com temas relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, sempre aos sábados, 14h, gratuitamente. A primeira obra a ser exibida é “Eles vivem” (Dir. John Carpenter), no dia 1/07. A atividade acontece no Auditório, e a retirada de ingressos para todos os filmes poderá ser feita com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento da Unidade, nos dias de exibição.

O projeto Cinesábado, já faz parte da programação regular do Sesc Vila Mariana, e promove a exibição de filmes clássicos e contemporâneos agrupados por relações temáticas e de linguagem, fomentando o diálogo entre diferentes linguagens e públicos através de cinematografias diversas. Em julho e agosto, o projeto é dedicado ao gênero Sci-Fi, abordando temas como o futuro, a ciência e tecnologia, e seus impactos e consequências em uma determinada sociedade ou em seus indivíduos. A ação pode girar em torno de um grande leque de possibilidades como: viagem espacial, viagem no tempo, viagem mais rápida que a luz, universos paralelos, mudanças climáticas, totalitarismo e/ou vida extraterrestre.

A primeira exibição da série é o longa Eles Vivem (EUA, 1988) que conta a história de um operário que descobre um par de óculos que o permite ver que alienígenas dominaram a Terra, controlando os humanos por meio de propagandas subliminares. Com ácido comentário social, este cult de Carpenter é um dos filmes essenciais dos anos 80. O filme é dirigido por John Howard Carpenter, diretor, produtor e editor de cinema americano, conhecido principalmente por apresentar em suas obras temas dos gêneros terror e ficção cientifica dos anos de 1970 e 1980.

Ainda em julho, o projeto prossegue com a exibição de A ameaça que veio do espaço (Dir. Jack Arnold) no dia 29/07. Em agosto, serão exibidos O planeta proibido (Dir. Fred M. Wilcox) em 5/08, O planeta dos vampiros(Dir. Mario Bava), em 12/08, Os malditos (Dir. Joseph Losey), no dia 19/08, e encerra-se com Fuga no século 23(Dir. Michael Anderson) em 26/08.

Cinesábado | Clássicos Sci-Fi | Julho e Agosto de 2017

Eles vivem

(Dir. John Carpenter, EUA ,1988, 94 min., Cor)

Dia 1º de julho, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 94 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

A ameaça que veio do espaço

(Dir. Jack Arnold, EUA, 1953, 80 min., Cor)

Dia 29 de julho, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 80 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

O planeta proibido

(Dir. Fred M. Wilcox, EUA,1956, 99 min., Cor)

Dia 05 de agosto, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 99 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

O planeta dos vampiros

(Dir. Mario Bava, Itália, 1965, 88 min., Cor)

Dia 12 de agosto, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 88 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

Os malditos

(Dir. Joseph Losey, Reino Unido,1963, 95 min., Cor)

Dia 19 de agosto, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 95 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

Fuga no século 23

(Dir. Michael Anderson, EUA,1976, 119 min., Cor)

Dia 26 de agosto, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 119 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis

Retirada de ingressos na Central de Atendimento, com uma hora de antecedência

