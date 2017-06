Clown, pantomima e música unem-se em releitura do clássico Chapeuzinho Vermelho no Sesc Vila Mariana

A montagem une a plasticidade de cenários, figurinos e gestualidade dos atores com a comicidade da linguagem clownesca

O Sesc Vila Mariana traz aos palcos o espetáculo “Chapeuzinho Vermelho”, com direção de Eduardo Leão. Aapresentação busca contar mais uma vez, mas de forma renovada, a história dessa menina que se descobre dividida entre o caminho do dever e o da aventura. Eduardo opta, nesta releitura do clássico infantil, por lançar mão de elementos cênicos que reforçam os elementos de tensão contidos na história, utilizando o figurino, oscenários e uma musicalidade sensível e orgânica para prescindir de palavras ao narrar o dilema de Chapeuzinho. As apresentações acontecem todos os domingos, às 15h e estreou no dia 4 de junho, permanecendo em cartaz até 10 de setembro. Ingressos de R$ 5 a R$ 17 nas bilheterias, com gratuidade para menores de 12 anos.

O clássico conto de fadas “Chapeuzinho Vermelho” é contado, aqui, sem o uso de palavras, em forma de pantomima – a representação através de gestos, expressões e movimentos corporais. Manuela Figueiredo eMarcelo Diaz, os únicos atores em cena, se revezam entre os personagens do Lobo Mau, da Vovozinha, do Lenhador e da própria Chapeuzinho. A trilha sonora é assinada pelo compositor, cantor e produtor musical André Abujamra.

Eduardo, que também é produtor do espetáculo, diz que a escolha em contar a história sem ajuda das palavras faz com que o espectador atinja níveis mais profundos de entendimento, deixando assim a imaginação livre para poder criar. Os diálogos, em vez de palavras, são compostos de situações, posturas, reações e gestos.

Nesta história, Chapeuzinho Vermelho sai de casa para visitar a avó e precisa fazer uma escolha: seguir pelo caminho indicado pela mãe ou entrar na floresta que promete novas descobertas e se aventurar no desconhecido indicado pelo lobo. Contar essa história que vem se perpetuando por gerações, não utilizando a linguagem verbal é o desafio e proposta do espetáculo de Eduardo Leão.

Os jogos de encontros e desencontros, os momentos de suspense e tensão e o humor que essa tentação possibilita são muito interessantes e fornecem infinitas possibilidades de encenação, fazendo com que a história de Chapeuzinho Vermelho seja sempre recontada e sempre surpreenda. Utilizando jogos infantis, muitos deles desconhecidos das nossas crianças modernas, a montagem cria situações cômicas e imprime agilidade, ao mesmo tempo que resgata e ensina essas brincadeiras para as crianças.

A importância dos contos de fadas para a formação das crianças é o ponto de partida desse trabalho. Eles fornecem bases inconscientes para que os pequenos enfrentem dúvidas, medos e angústias naturais do crescimento. O conflito entre fazer o que se deve e o que se gosta (princípios de realidade/prazer) é o tema central de Chapeuzinho Vermelho.

Eduardo Leão é formado em 1996 pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São PauloECA/USP e trabalha com teatro infantil desde 1996. Como ator já foi indicado ao Prêmio FEMSA em 1998 e 2001 e APCA 1998. E como diretor novamente indicado ao FEMSA em 2005.

Serviço:

Chapeuzinho Vermelho

Direção de Eduardo Leão

Até 10 de setembro (exceto dias 16 e 23/07), domingos, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 60 minutos

Livre

Ficha Técnica

Roteiro e direção: Eduardo Leão

Elenco: Manuela Figueiredo e Marcelo Diaz

Música: André Abujamra

Cenário: Fábio Namatame

Figurino: Olintho Malaquias

Luz: Pedro Garrafa

Produção: Elefante entretenimento e Conteúdo Teatral

Venda de ingresso nas bilheterias das unidades do Sesc.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

