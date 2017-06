Sesc Vila Mariana promove oficinas sobre Plantas Alimentícias Não-Convencionais em julho

O grupo AboreSer irá ministrar as atividades no Espaço de Tecnologias e Artes

No mês de julho, dias 2 e 30, o Sesc Vila Mariana promove a oficina O Incrível Mundo das PANC, às 11 horas.PANC’s são plantas alimentícias não convencionais, que são comestíveis, sejam elas silvestres (mata) ou espontâneas (que surgem em meio à plantação ou jardim). A atividade acontece com o grupo ArboreSer noEspaço de Tecnologias e Artes e é gratuita. A retirada de ingressos acontece com uma hora de antecedência na Central de Atendimento da Unidade.

As PANC’s (plantas alimentícias não convencionais) são potenciais alimentos praticamente desconhecidos pela maioria das pessoas, e que são muito resistentes, de fácil cultivo e com alto valor nutricional. A oficina vai exibir as qualidades dessas plantas pioneiras que nascem em nosso meio urbano, valorizar seu potencial nutricional e aprender cultivá-las em nossas casas. A atividade faz parte de um ciclo de encontros não sequenciais que abordará a prática da agricultura urbana.

O ArboreSer é um espaço agroecólogico que realiza encontros, debates, oficinas e palestras, desenvolvendo práticas que possibilitem um viver mais harmonioso e coerente no meio urbano. Essas práticas permitem resgatar de dentro para fora a inter-relação com os ciclos da Natureza e seus padrões, que funcionam de forma harmônica, para uma vida saudável e em comunhão com todos os seres. Assim, somando e semeando conhecimento, procuramos gerar frutos que se multipliquem na busca por uma nova perspectiva de reconexão com a Terra e entre as pessoas.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ toox4xcg0jz65ww/AADsi21sss89p_ UWNWYLpTQha?dl=0

Serviço:

Educação para a Sustentabilidade

O Incrível Mundo das PANC

Oficina com ArboreSer

Dias 02 e 30 de julho, domingo, às 11 horas

Local: Espaço de Tecnologias e Artes – Sala Aberta (capacidade: 30 lugares)

Duração: 120 minutos

Grátis | Não recomendado para menores de 10 anos

Retirada de ingressos com 1h de antecedência na Central de Atendimento da Unidade

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Mariana Martucci

(11) 5080 3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br