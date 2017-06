Últimas semanas para conferir mostra do PHotoEspaña no Sesc Vila Mariana

Projeto Transatlântica, fórum de fotografia e artes visuais do PHotoEspaña para a América Latina, completa uma década de existência e comemora com programação especial na Unidade

Fica em cartaz até o dia 9 de julho, a exposição Confluências, integrante do projeto Transatlântica 10 Anos, no Sesc Vila Mariana. Abrigada no Térreo da Torre A da unidade, a exposição comemora o 10º aniversário doprojeto Transatlântica, que se iniciou como um fórum de fotografia e artes visuais na América Latina, dentro doPHotoEspaña. As obras estão abertas à visitação de terça a sexta, das 10h às 21h30, sábados, das 10h às 20h30 e domingos e feriados, das 10h às 18h30. A entrada é gratuita.

A iniciativa, fruto da parceria entre La Fábrica, PHotoEspaña e Sesc, busca a projeção de trabalhos de criadores emergentes latino-americanos e o seu encontro internacional, assim como a criação de redes de trabalho. Para esta montagem expositiva foram selecionados 22 autores de oito países entre todos os que participaram das leituras de portfólios durante essa década.

O Transatlântica já percorreu 14 países, dando oportunidade a 400 fotógrafos para apresentar seus projetos a mais de 160 especialistas. Esse fórum, que nasceu no PHotoEspaña em 2008, já mostrou o trabalho de 100 fotógrafos na Seção Oficial do Festival. Para celebrar este aniversário, o Transatlântica além da exposição, acolherá a exposição e duas Leituras de Portfólios (nos dias 7 e 8 de abril), no Sesc Vila Mariana.

A exposição é uma mostra da grande multiplicidade de temas, abordagens e interesses que movem os artistas e nos quais se desenvolve a criação fotográfica contemporânea. Nesta mostra, a fotografia continuará a se manifestar como uma ferramenta de denúncia da realidade, mas também como uma ferramenta de projeção de desejos, de mundos possíveis, de questionamento e indagação sobre a memória e o esquecimento. Além de uma forma de trazer à luz situações e pessoas postas de lado e revelar diferentes “verdades”.

Integrando também a programação, aconteceu a Leitura de Portfólios, em que 20 candidatos previamente selecionados pela equipe La Fábrica tiveram a oportunidade de trocar experiências e ideias com especialistas em fotografia. A atividade consistiu em entrevistas individuais de 20 minutos com cada um dos participantes, tempo em que os fotógrafos receberam conselhos e tiveram a possibilidade de estabelecer contatos para futuras colaborações e possíveis propostas profissionais.

Confluências conta com um projeto educativo, que atende a grupos e realiza visitas guiadas pela exposição. Agendamentos podem ser realizados através do endereço agendamento@vilamariana. sescsp.org.br

Mais informações sobre a exposição Confluências – Transatlântica 10 anos, no Portal Sesc SP:bit.ly/CT10anos

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ mevbvvyrnst5vng/ AADkgzg7dvCVWoRvhXiWkIn_a?dl=0

Serviço:

Transatlântica 10 Anos

Confluências

Visitação

Até 9 de julho

Terça a sexta, das 10h às 21h30

Sábados, das 10h às 20h30

Domingos e feriados, das 10h às 18h30

Local: Térreo – Torre A

Livre

Grátis

Agendamentos de grupos: agendamento@vilamariana. sescsp.org.br

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

