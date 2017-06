UFSCar promove Semana de Pesquisa em Gerontologia entre 27 e 30 de junho

Evento terá palestras, apresentação de trabalhos e relatos sobre mobilidade acadêmica

Entre os dias 27 e 30 de junho, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promove a VI Semana de Pesquisa em Gerontologia, organizada pela coordenação do curso de Gerontologia da Instituição. O evento é gratuito e aberto à comunidade universitária e a parceiros das práticas profissionais.

No dia 27 de junho, a abertura do evento tem início às 9h30, no Anfiteatro Bento Prado Júnior, na área Norte do Campus São Carlos. Neste dia haverá palestras dos professores Alan Eckeli e Nereida Kilza da Costa Lima, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), e Paulo Villas Boas e Alessandro Ferrari Jacinto, docentes da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu, além de sessão de pôsteres com estudos realizados na área de Gerontologia e relatos de alunos em mobilidade acadêmica para pesquisa no exterior.

Nos dias 28, 29 e 30 de junho, serão apresentados os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) concluídos no âmbito do Departamento de Gerontologia (DGero) da UFSCar. As apresentações acontecem nos Auditórios 1, 2 e 3 da Biblioteca Comunitária (BCo), também na área Norte do Campus.

O prazo para submissão de trabalhos está encerrado. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail gerontologia@ufscar.br.

Ascom UFSCar