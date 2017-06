FECAP realiza videoconferências sobre seus cursos de graduação

Ao todo são 15 transmissões em junho e julho, que podem ser acompanhadas de qualquer lugar do mundo

São Paulo, 23 de junho de 2017 – Em agosto a FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – receberá seus calouros do 2º semestre de 2017. Ciente dos questionamentos que envolvem a escolha de uma carreira e por oferecer diversas graduações, a instituição decidiu facilitar a vida do vestibulando com a tecnologia. A partir de 26 de junho, os coordenadores dos cursos de graduação farão videoconferências para explicar a proposta de cada um deles, apresentar o mercado de trabalho e tirar as dúvidas dos espectadores sobre as profissões em tempo real.

Serão 15 videoconferências entre os meses de junho e julho. Os cursos são Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Relações Internacionais e Secretariado Executivo e Mercado de Trabalho. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o momento da transmissão. Para cada curso, duas oportunidades de assistir a transmissão.

Para acompanhar cada uma, é necessário se cadastrar pelo site da instituição: http://www.fecap.br/novosite/eventos/ , escolher a videoconferência que deseja e se inscrever. Após o cadastro, o espectador receberá o link para o vídeo em seu e-mail, para assisti-lo de qualquer lugar do mundo.

Calendário

Administração. Palestrante: Carlos Augusto Da Silva Loures

· 27 de junho de 2017 – 19h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3095

· 24 de julho de 2017 – 19h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3102

Ciências Contábeis. Palestrante: Ronaldo Frois De Carvalho

· 29 de junho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3098

· 25 de julho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3103

Ciências Econômicas. Palestrante: Allexandro Emmanuel Mori Coelho

· 28 de junho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3097

· 25 de julho de 2017 – 19h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3106

Publicidade e Propaganda. Palestrante: Leslye Revely Dos Santos

· 26 de junho de 2017 – 19h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3093

· 25 de julho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3104

Relações Públicas. Palestrante: Paula Franceschelli De Aguiar Barros

· 26 de junho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3092

· 24 de julho de 2017 – 17h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3100

Relações Internacionais. Palestrante: Allexandro Emmanuel Mori Coelho

· 28 de junho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3096

· 25 de julho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3105

Secretariado Executivo. Palestrante: Renira Appa

· 27 de junho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3094

· 24 de julho de 2017 – 18h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3101

Mercado de Trabalho. Palestrante: Marcos Minoru Nakatsugawa

· 29 de junho de 2017 – 19h http://www.fecap.br/novosite/eventos/detalhes.php?id=3099

Sobre a FECAP:

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) é reconhecida pela tradição na formação educacional e no ensino na área de negócios. Atualmente, dispõe de ensino médio (tradicional, técnico e bilíngue), graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, extensão e cursos corporativos, distribuídos nos campi de Pinheiros, Largo São Francisco e Liberdade.

Em 2017, ano em que completa 115 anos, com o resultado do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), conquistou o primeiro lugar entre os Centros Universitários do Estado de São Paulo e, âmbito nacional, considerando todos os tipos de instituição de ensino superior de todo o País, ficou entre as 5,5% instituições privadas mais bem classificadas.

