Schin produz primeiro videoclipe de Luiz Gonzaga

Asa Branca, composição de 1947 de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, acaba de completar 70 anos.

Setenta anos se passaram desde que a música Asa Branca conquistou o Brasil e o mundo, ecoando a voz do povo nordestino e sua luta contra a seca. A composição de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, em parceria com Humberto Teixeira nasceu em1947 e permanece atual. Por todo o seu simbolismo e representatividade na obra de Gonzagão (1912 – 1989), a Schin, cerveja do jeito que o povo gosta, decidiu produzir o primeiro videoclipe de Luiz Gonzaga, reforçando sua homenagem ao principal músico do Nordeste que dá voz à campanha de comunicação, que está dentro do movimento #eternogonzagão, que também conta com filme de TV, latas comemorativas, mídia externa, ações no digital, patrocínio de eventos e ativação nos pontos de vendas de Pernambuco e Bahia.

“Esta é uma iniciativa arrojada e inédita. Quando nos debruçamos sobre a obra do grande artista Gonzagão e nos deparamos com as mais de 600 músicas e 200 discos gravados, sentimos falta de um projeto audiovisual que evidenciasse toda a beleza do sertão nordestino e sua riqueza musical. Com os novos recursos tecnológicos, pudemos resgatar e ampliar a força do vinil e a voz deste pernambucano que tantas emoções nos traz com esta grande composição, considerada o Hino do Nordeste”, afirma o gerente de Marketing de Schin, Bruno Piccirello.

As tomadas foram realizadas em Exu, interior de Pernambuco, cidade que fica cerca de 600 km de Recife, terra de Luiz Gonzaga, seu filho mais ilustre. Mais de 12 horas foram necessárias para a produção do videoclipe, que traz cenas de lugares por onde viveu Luiz Gonzaga. As imagens do artista pernambucano são do acervo da TV Cultura.

A gravação reuniu cerca de 70 músicos, tocadores de sanfona, triângulo e zabumba, entre eles Oswaldinho do Acordeon, grande parceiro de Gonzagão, e outros sanfoneiros renomados de todo o Brasil: Clayton Sobrinho Gama, Ana Caroline Lourenço da Silva, Sarah Assis, João Roberto de Santana Alves, Terezinha Bezerra Chaves, Lulinha Alencar, Enok Virgolino Dantas, José Marcelino da Silva; o zabumbeiro José Ferreira de Souza, os trianguleiros José Aluizio Cruz e Estevão Ferreira Júnior, que, além da sanfona, também participa como vocal na gravação. A concepção e produção do filme é da agência New Style.

“Resgatar a tradição é a maior inovação que poderíamos trazer para o São João de Schin. Trazer o Gonzagão de volta em uma grande homenagem, dando a oportunidade aos fãs de assistir ao seu primeiro videoclipe, permite às pessoas se reconectarem aos valores do São João, do Nordeste, da música e cultura brasileira. Isso tem tudo a ver com a Schin, uma marca democrática, brasileira e que conversa com todos”, explica o CCO da NewStyle, Thomas Tagliaferro.

O lançamento do videoclipe foi realizado no dia 22 de junho. A produção já pode ser vista nos canais oficiais de Schin nas redes sociais: Facebook: facebook.com/schin.oficial, no canal da Schin no YouTube e Instagram: @schin_oficial. Mais informações também podem ser encontradas no site: http://www.schin.com.br/

Link do videoclipe: http://youtu.be/MhMIsfsoymg

Ficha técnica:

Agência: NewStyle

Cliente: Heineken Brasil

Marca: Schin

Título: #eternogonzagao

CEO: Pipo Calazans

CCO: Thomas Tagliaferro

Direção de Criação: Pipo Calazans e Thomas Tagliaferro

Criação: Pipo Calazans, Thomas Tagliaferro, Luciano Rios, Alan Ferrazza, Manuel Veiga, Thiago Campelo, Rafael Nascimento e Renato Borges

Planejamento: Thiago Nascimento, Leonardo Ribeiro

Produção: Tatiana Monteiro, Dani Sevilha

RTVC: Alessandra Costa

Atendimento: Lucimari Nakamura e Jordana Araujo

Aprovado por: Glaucia Gouveia, Bruno Piccirello, Murilo Marchi

Produtora de vídeo: Zeppelin Filmes

Direção de Cena: Rodrigo Zanchini

Direção de Fotografia: Felipe Hermini

Direção de Produção: Bernie Walbenny

1a Assistente de Direção: Priscila Romo

Montador: André Sposito

Produtora de Áudio: Brisa

Direção de Produção: Heloisa Aidar

Direção Musical: Marcio Arantes

Curadoria e Produção Musical: Mariana Aydar

Produção: Priscila Melo

Mixagem: Lenza

Masterização: Fernando Sanshes

