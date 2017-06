Ovelha dá à luz criatura ‘meio bicho, meio homem’

Criatura ‘meio animal, meio homem’ nasce morta na África do Sul © Reprodução/Twitter(Neal Collins)

Moradores do vilarejo de Lady Frere (África do Sul) estão convencidos que a localidade foi alvo de bruxaria. Tudo por causa do nascimento de uma criatura classificada por eles de “meio bicho, meio homem”. Para os moradores o filhote da ovelha foi “enviado pelo Diabo”, contou o “Sun”.

O pânico se espalhou e especialistas foram enviados à região. Lubabalo Mrwebi, diretor de Serviços Veterinários da província Eastern Cape, tranquilizou os cerca de 400 moradores de Lady Frere: a criatura tem aspecto humano, mas nenhum órgão humano.

A ovelha teve uma grave infecção durante o início da gestação, o que levou à deformação do filhote, nascido morto.

© Reprodução/Twitter(The_New_Age)

“Ovelhas têm 28 pares de cromossomos, os humanos têm 23. É importante acabarmos com o mito de que a união entre as duas espécies gera uma forma de vida viável”, comentou Lubabalo.