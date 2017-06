TODO DIA É DIA DE COMPRAS PELA INTERNET

*Por Marco Zolet

Durante a minha infância, a ideia de destinar um domingo para fazer as compras do mês era algo incontestável, quase sagrado. Hoje, vejo essa prática cada vez mais no passado. Observo que a experiência das pessoas de estacionar, tirar crianças do carro, rodar os corredores, pesquisar, “driblar” as vontades dos pequenos, enfrentar filas e sair com diversas sacolas, leva – e sempre levou – muito mais que “algumas horinhas”.

Não é apenas o supermercado que entra neste campo. Para comprar uma televisão era comum ir a diversas lojas nos quatro cantos da cidade, pesquisar, pechinchar e avaliar. Uma ação que demandava horas, dias e até mesmo meses. Décadas depois, posso pegar o meu celular, digitar a TV que eu quero, comparar os preços em diversas lojas virtuais e comprar, simples e rápido. Penso em quantas horas de seu precioso tempo livre meus pais poderiam ter economizado quando eram jovens.

Na verdade, muita coisa (ou quase tudo) mudou com a influência da tecnologia. De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria internacional de varejo Kantar Retail, os consumidores com filhos encontram algumas vantagens nas compras online, como por exemplo, um maior acesso à informação sobre diferentes produtos e a experiência de consumo livre de stress. Claro que isso não vale apenas para os “papais e mamães”. Os números de membros da Geração Y que preferem comprar online também crescem exponencialmente.

A aquisição de bens de consumo, como eletrônicos, roupas e acessórios já é mais do que comum, e a tendência é que mais setores do varejo partam para o mundo digital. No entanto, não são todos os produtos que permitem essa multicanalidade, apesar das vendas de automóveis online, por exemplo, deixarem aos poucos de ser algo “fora da normalidade”.

Com o crescimento dos e-commerces veio também o de serviços O2O (online-to-offline). Atividades cotidianas, como agendar a manicure, chamar um táxi, pedir pizza ou comprar passagens aéreas podem ser resolvidas via smartphone e com apenas poucos cliques. No quesito realizar as compras no supermercado, não é diferente. Apesar de pouco explorada, a área de personal shoppers apresenta grande potencial para crescer, especialmente no Brasil.

Para se ter uma ideia do panorama geral, de acordo com a Associação Brasileira de O2O, 74% dos novos usuários têm menos de 34 anos, 54% são de classe média, vem apresentando um crescimento médio de 30% por ano e o Brasil tem potencial de movimentar R$1 trilhão ao ano.

Analiso todos esses dados e concluo que o futuro das compras, principalmente as em grande quantidade, será cada vez mais digital. Os bens de consumo não duráveis, como comida e produtos de limpeza, requerem reposição constante, mas também está dentro desse cenário e terceirizar essa ação dará mais tempo ao cliente para exercer outras atividades. Além disso, em tempos de alta no desemprego, é uma ótima oportunidade de manter o cidadão no mercado de trabalho.

O setor de e-commerce permite tantas possibilidades que o serviço de personal shopper se torna um e-commerce offline. Complicado, mas simples e também prazeroso para quem quer. O importante é olhar para este setor, enxergar o seu potencial e, principalmente, sua praticidade. Afinal, o “dia de mercado” hoje não é apenas domingo, mas sim todos os dias.

E para os grandes e pequenos supermercados se torna mais uma oportunidade de estarem presentes e se comunicar direto com seus consumidores, uma forma mais ampla de oferecer seus produtos. A tecnologia chega para dar e criar chances para todos, e nunca ao contrário. Por isso, deixo um recado para as marcas que ainda não estão presentes oferecendo serviços também de forma digital: não percam mais tempo, mergulhem nesse universo das plataformas tecnológicas e ampliem suas atuações em poucos cliques.

*Marco Zolet é CEO e sócio-fundador da Supermercado Now, plataforma de supermercado online referência no setor que surgiu para facilitar a compra de bens básicos e recorrentes, com comodidade, rapidez e com melhor custo benefício.