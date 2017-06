Emergência do HO será reestruturada pelos agricultores da região, que doaram parte da renda dos ingressos da Bahia Farm Show

Pelo quarto ano consecutivo, o Hospital do Oeste (HO), maior unidade de saúde do oeste da Bahia, foi contemplado com a renda do Ingresso Solidário da Bahia Farm Show 2017. A entrega do cheque simbólico foi feita nesta quinta-feira (22), pelo vice-presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), David Schmidt, à diretora do HO, Iranilde Oliveira.

O montante destinado à instituição, este ano, foi de R$ 25.752,00, 12% a mais do que no ano anterior, quando foram doados R$ 23.0000, para compra de poltronas para a pediatria. Agora, o setor beneficiado foi a emergência, e o recurso será investido na aquisição de biombos sanfonados em PVC (divisórias), que vão proporcionar mais privacidade aos pacientes dos sexos feminino e masculino em atendimento simultâneos. Na lista de prioridades do HO consta também o pedido de mesas de cabeceira, pintura da ala, poltronas, bebedouros, entre outros itens que serão adquiridos com parte da renda da bilheteria Bahia Farm Show.

“Essa parceria com a Aiba e Bahia Farm Show trouxe muitos benefícios para a nossa unidade hospitalar. A cada ano escolhemos um setor. Para 2017 escolhemos fazer melhorias estruturais e equipar a emergência, por ser a “porta de entrada” dos pacientes e porque acreditamos que essa reforma irá impactar positivamente no atendimento prestado por nossa equipe e refletirá também no quadro dos pacientes”, disse a diretora do HO, Iranilde Oliveira.

Para o vice-presidente da Aiba, David Schmidt, o fato de o HO atender todo o oeste e até alguns estados vizinhos justifica e reforça as doações consecutivas do Ingresso Solidário da Bahia Farm Show. “Com essas doações, o hospital pode atender melhor os seus pacientes e seus respectivos acompanhantes. Esta ação visa ajudar e valorizar a nossa região”, afirmou David.

A solenidade de entrega também contou com a presença da coordenadora da Bahia Farm Show, Rosi Cerrato, de produtores rurais e de funcionários do HO.

Asc | Aiba