Trabalho continua sendo feito e as reformas seguem em andamento, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou em apresentação nesta sexta-feira, 23, em São Paulo que as “reformas fundamentais da economia continuam sendo discutidas e avançando no Congresso”. Ele disse que as perspectivas para o andamento da reforma trabalhista é positiva, apesar do revés sofrido nesta semana na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado.