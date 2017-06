APARECIDA DO TABOADO| Prefeito recebe presidente da Cassems no gabinete

A reunião no Gabinete tratou sobre o início dos atendimentos da CASSEMS e a possibilidade de ampliar os serviços © Divulgação

Após a inauguração do 26º Centro Odontológico e Unidade local da CASSEMS (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), ocorrida na última quinta-feira, 22, o presidente, Ricardo Ayache, esteve no Gabinete do prefeito Robinho Samara, junto de servidores e presidente do SIMTED local, Ronilson Machado.

Na oportunidade, Robinho enfatizou a satisfação de receber a CASSEMS no município e solicitou para que o presidente traga mais benefícios da Caixa para Aparecida do Taboado. “Receber representatividade da CASSEMS é muito bom para Aparecida do Taboado, porque quando se melhora o setor de Saúde melhora para todos nós. Estamos confiantes que sua gestão trará muito mais saúde para a nossa cidade”, disse.

Coordenador da UAB/UEMS, Joaquim Donizete de Matos; Soraya Lima, gerente da CASSEMS de Paranaíba; presidente da Câmara, Alaor Bernardes (Lolozinho); Ricardo Ayache, presidente da CASSEMS; prefeito Robinho Samara; e secretária de Educação, Maria Margarida de Matos © Divulgação

O presidente explicou para o prefeito que em sua gestão trabalha-se muito para trazer saúde de qualidade para os beneficiários em todo o Estado. São realizados mais de 207 mil atendimentos e que o Centro Odontológico de Aparecida do Taboado foi estruturado para atender cerca de 750 beneficiários do município e das demais cidades da região, como: Cassilândia, Costa Rica, Chapadão do Sul e Inocência, totalizando aproximadamente 9 mil beneficiários.

Participaram da reunião: Presidente da Câmara, Alaor Bernardes (Lolozinho); Soraya Lima, gerente da Unidade de Paranaíba; a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Maria Margarida de Matos; o coordenador da UAB/UEMS (Universidade Aberta do Brasil/Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Joaquim Donizete de Matos.

