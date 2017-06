CCR MSVia informa: viaturas de Inspeção do SAU percorrem 900 kms por dia

São 27 viaturas que percorrem regularmente rotas pré-determinadas em períodos de até 90 minutos a cada giro

Dos mais de 80 veículos que compõem a frota do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), da CCR MSVia, 27 são viaturas de Inspeção de Tráfego. Como o próprio nome já diz, elas são responsáveis pela verificação do tráfego e de toda a faixa de domínio ao longo dos 845,4 quilômetros da BR-163/MS.

Esses veículos são encarregados de contribuir com a segurança dos usuários que trafegam na rodovia. Ao todo, 19 viaturas circulam, em média, cerca de 900 quilômetros por dia, percorrendo rotas pré-definidas de até 90 minutos, a partir das 17 Bases Operacionais do SAU. Os veículos restantes ficam em stand by e podem ser acionados numa eventual emergência.

Para que essa cobertura seja feita ininterruptamente, os colaboradores que trabalham na função revezam-se em turnos de 12 horas, todos os dias. Todos eles possuem a categoria D na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo Júlio César dos Santos, supervisor de Interação com o Cliente da CCR MSVia e responsável pelo Cento de Controle Operacional (CCO), o colaborador responsável pela Inspeção de Tráfego identifica potenciais riscos e age imediatamente no local, ou pede apoio de outros veículos da frota.

“A Inspeção é o recurso que mais identifica usuários com problemas, assegurando a rapidez e a eficácia dos atendimentos do SAU”, diz Júlio César dos Santos. “Do pneu furado à pane elétrica, é o colaborador da Inspeção que muitas vezes resolve a ocorrência no local, apoiando o motorista na hora do aperto”.

Especificações

Ao todo, são 23 Toyota Hilux 3.0 turbo diesel ano 2014 e quatro Toyota Hilux 2.8 turbo diesel ano 2017. Todas têm tração nas 4 rodas e são dotadas giroflex e seta sinalizadora bidirecional (esquerda/direita). Possuem ainda 4 estrobos de sinalização (2 na dianteira e 2 na traseira). Outros acessórios que auxiliam no trabalho dos operadores da viatura são sirene áudio visual de 4 tons, rádio de comunicação com rastreador GPS, suporte para extintor PQS de 4 kg na caçamba e tomada de transferência de carga de 12V.

As 17 Bases Operacionais do SAU da CCR MSVia estão instaladas, em média, a cada 50 quilômetros da BR-163/MS. Cerca de 500 colaboradores atuam nesse Serviço, em revezamento, 24 horas por dia. Desse total, 259 são profissionais da área de Atendimento Pré-hospitalar, entre eles, 35 médicos. As equipes contam com uma frota de mais de 80 veículos, entre eles 13 ambulâncias-resgate, 05 UTI’s móveis, 04 viaturas de intervenção rápida, 30 guinchos (09 pesados e 21 leves), 5 caminhões de apreensão de animais, 5 caminhões de combate a incêndio, além das viaturas de inspeção de tráfego.

Fonte: Sato Comunicação