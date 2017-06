ÚLTIMO DIA PARA CONCORRER AOS R$ 130 MILHÕES DA QUINA DE SÃO JOÃO

Apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h deste sábado

A Quina de São João vai sortear um super prêmio, estimado em R$130 milhões, neste sábado (24). Para ter a chance de ficar milionário, os apostadores têm até as 19h para registrar seu palpite em qualquer casa lotérica do país. O preço da aposta simples, com 5 números, é de R$ 1,50. O prêmio da Quina de São João não acumula. Caso não haja ganhador na primeira faixa, acerto de 5 números (quina), este valor será somado ao valor da segunda faixa e rateado entre as apostas que contiverem 4 acertos (quadra) e assim sucessivamente.

O valor do prêmio da faixa principal, se aplicado na Poupança da CAIXA, renderia mais de R$ 750 mil por mês. A fortuna é suficiente para comprar 21 mansões na Capital Federal, no valor de R$ 6 milhões cada, ou ainda uma frota de 860 carros populares.

O sorteio será realizado na Paraíba, a partir das 20h (horário de Brasília), na cidade de Campina Grande, onde está estacionada uma unidade do Caminhão da Sorte da CAIXA para a Quina de São João.

24/06/2017

Assessoria de Imprensa da CAIXA

(61) 3206-4489 / 4487

caixa.gov.br/agenciacaixadenoticias | @imprensacaixa | imprensa.loterias@caixa.gov.br