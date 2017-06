Notícias do Dia – Feirão da Caixa chega a Brasília, Fortaleza e Curitiba nesta sexta

Brasília, 23 de junho de 2017.

Feirão da Caixa chega a Brasília, Fortaleza e Curitiba nesta sexta

O Feirão Caixa da Casa Própria ocorre nesta sexta (23), sábado (24) e domingo (25) em Brasília (DF), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE). Neste ano, o evento supera a marca de mais de 230 mil imóveis ofertados. Para requerer o crédito da casa própria no Feirão, basta o cidadão levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e de residência atualizados. Os interessados também podem obter informações em todas as agências do banco, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana. O evento conta com 597 construtoras e 261 correspondentes imobiliários.

Carf recebe certificação internacional de qualidade

O processo de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) foi certificado, nesta sexta-feira (23), com a versão mais recente do ISO 9001, reconhecido por atestar o controle de qualidade de processos. O Carf é a última instância de recurso antes que um débito fiscal seja inscrito na Dívida Ativa e o julgamento fiscal é sua principal atividade. Para obter o ISO 9001, os processos passam por uma auditoria independente e, no caso do Carf, a certificadora avaliou o sistema de gestão da qualidade considerando princípios como capacidade de inovação e engajamento das pessoas. Com isso, o Conselho junta-se ao grupo de órgãos da administração pública a receber a versão mais recente do ISO 9001, de 2015. Além dele, a Procuradoria-Geral da República (PGR) também foi certificada.

Prévia da inflação atinge menor nível para junho em 11 anos

Em meio ao processo de estabilização da economia, o custo de vida continua a cair para o brasileiro. Em junho, a prévia da inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), ficou em 0,16%, no menor patamar para o mês desde 2006, quando a taxa recuou 0,15%. Com esse resultado, o índice desceu de 3,77% para 3,52% nos últimos 12 meses, a menor variação nessa base de comparação em dez anos, e resultou em uma taxa acumulada de 1,62% no primeiro semestre de 2017, melhor patamar para o período desde 1994. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Reconhecida situação de emergência em

26 cidades de seis estados

O Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em 26 municípios dos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo, afetados por enxurradas, vendavais, chuvas intensas, inundações e estiagem. Nas cidades de Riacho de Santana (BA), Nova Porteirinha (MG) e Poço Verde (SE), os reconhecimentos federais são decorrentes do extenso período de estiagem. Em Palmital (PR) e nas cidades gaúchas de Canoas e Porto Vera Cruz, a medida advém dos vendavais e inundações.

Candidatos têm até domingo (25) para pedir

isenção de taxa de inscrição do Enem

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que pediram a isenção da taxa de inscrição e tiveram o pedido indeferido têm até este domingo (25) para entrar com recurso contra a medida. Segundo o Ministério da Educação, podem enviar documentos da situação socioeconômica para respaldar o pedido os candidatos que erraram no momento da inscrição e tiveram a Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada. O acordo que possibilitou a medida é fruto de ação entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério Público Federal (MPF).

