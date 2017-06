Estivemos lá com outras 600 pessoas formando as letras da mensagem. Mandamos um recado para o mundo:

QUEREMOS DEFENDER OS CORAIS DA AMAZÔNIA. Esse bioma marinho, que fica onde o rio Amazonas encontra o oceano Atlântico, foi descoberto há pouco tempo. Sabemos que ele é incrível, mas já existem duas empresas, a Total e a BP, que querem perfurar o fundo do mar para buscar por petróleo perto de onde estão os corais. Isso trará o risco de um vazamento, que colocaria a vida dos corais e dos

animais da região, como o peixe-borboleta em risco. A Total quer fazer isso ainda esse ano.