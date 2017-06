Então é isso! Acompanhe a repercussão da classificação no Motorsport.com e volte amanhã para a transmissão do GP do Azerbaijão, a partir de 10h. Até lá!

É a pole position de número 66 para Hamilton. Ele deixa para trás o número de Ayrton Senna (65) e se aproxima do recorde absoluto da F1, de Michael Schumacher (68).