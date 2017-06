“O legado olímpico não está largado”, garante o ministro do Esporte Leonardo Picciani

O ‘Mariana Godoy Entrevista’ desta sexta-feira (23) recebeu o ministro do Esporte Leonardo Picciani e a banda Maneva.

O grupo paulista de reggae abriu o programa apresentando a canção ‘Seja Para Mim’. Completando 12 anos de estrada, o Maneva acaba de gravar um DVD: “Foi lançado em março, é um DVD ao vivo gravado no Espaço das Américas, conta com várias participações, gente do reggae e do rap, foi uma comunhão de boa música e a gente está muito feliz com o resultado”, disse o vocalista Tales de Polli.

Tales contou como todos do grupo se divertem com o trabalho que fazem: “A gente ama a música antes de amar o sucesso, de amar o assédio, amar o dinheiro”. Ele garantiu: “A gente curte muito a companhia um do outro”. O vocalista justificou a ausência de um dos integrantes da banda Maneva, Felipe, que está em lua de mel.

O vocalista do Maneva ainda falou sobre a versatilidade do ritmo que tocam: “O reggae serve pra tudo, tanto pra você fazer uma crítica, quanto pra você falar de amor. Ele é um estilo musical que faz parte da vida das pessoas, quando você está triste, quando você está feliz, ele te acompanha, ele te abraça, ele te consola”. Mariana Godoy fez um brincadeira: “Mas tem gente que acha que reggae é fumar um baseado, ficar ali na beira do mar”. Tales respondeu entre risos: “Não deixa de ser também. Eu acho que cada um tem a sua onda. Se a galera gosta de fumar, fuma, se a galera gosta de beber, bebe, se não gosta também não faz, o importante é a gente comungar com a boa música, fazer bem ao próximo, ser caridoso e com certeza vai dar tudo certo”.

Além dos músicos, Mariana Godoy recebeu o ministro do Esporte Leonardo Picciani, herdeiro de um dos mais importantes clãs da política no Rio de Janeiro. O ministrou falou sobre o legado olímpico, sobre as reformas que o governo tenta implantar no país, sobre a crise financeira do Rio de Janeiro e sobre a crise política enfrentada por Michel Temer.

Jovem e, teoricamente mais sincronizado com a juventude do país, Picciani foi questionado se está conseguindo mostrar aos ‘velhos políticos’ de Brasília que o mundo não é mais o mesmo. Ele observou: “A política, assim como a vida e a sociedade, se transforma com o tempo, se transforma com os momentos, e a gente tem visto mudanças na política não só no Brasil como ao redor do mundo. Se essas mudanças serão boas, isso a história na frente vai contar. O que eu acho é que deve servir de oportunidade para que as pessoas tenham mais atenção, que os políticos façam mais a sua parte, busquem mais a proximidade com a sociedade, com a população, mas que as pessoas também prestem mais atenção na política, tenham mais critério na escolha dos seus candidatos”.

Experiente na cobertura dos assuntos políticos em Brasília, o jornalista Mauro Tagliaferri disse que a impressão que se tem sobre a capital do país é que, mesmo diante de problemas tão sérios – como a violência, os números assustadores do trânsito – a discussão em Brasília parece estar muito centrada na disputa pelo poder. Diante dessa observação, Leonardo Picciani mostrou seu ponto de vista: “Eu noto o governo do Presidente Temer tentando sair dessa agenda”. Para justificar sua afirmação, ele citou os quase 14 milhões de desempregados no país e ponderou: “É fundamental que o país se remodele, se reforme, para enfrentar esse problema. Então, eu vejo o governo, ainda com todas as dificuldades, buscando uma pauta construtiva para o país, uma pauta de reformas”.

Leonardo Picciani disse não estar preocupado com um possível esfacelamento da base governista próximo de votações importantes, como a da Reforma Trabalhista, que sofreu, nesta semana, uma derrota importante no Senado: “Ela foi aprovada com excelente quórum na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, teve uma rejeição por um voto de diferença na Comissão de Assuntos Sociais e vai ser debatida agora pela Comissão de Justiça e depois pelo Plenário. Eu creio que ela será aprovada pelo Senado Federal, assim como foi aprovada pela Câmara dos Deputados”. Para Picciani, aprovar as reformas é um questão crucial ao governo: “O Brasil chegou em uma encruzilhada, ou sai dela ou nós vamos ficar mais três, mais quatro, mais cinco anos em crise”.

Antes de falar sobre a crise no Rio de Janeiro, Picciani ouviu a banda Maneva apresentar outra de suas canções, ‘Saudades do Tempo’.

Depois da música, uma reportagem mostrou a situação dos equipamentos olímpicos no Rio de Janeiro, sobretudo no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e abordou o repasse de algumas arenas para a gestão do Governo Federal. Ao ver a matéria sobre as suspeitas de corrupção em alguns dos equipamentos usados na Rio 2016, como o Maracanã, o ministro observou: “O Maracanã está sob gestão do governo do estado, ele tem uma concessão pública em funcionamento, ele não tem nenhuma gestão do ministério do Esporte sobre ele, então eu abro mão de falar sobre o Maracanã”. Picciani prosseguiu: “Com relação ao Parque Olímpico, nós assinamos a cessão com a prefeitura em 23 de dezembro, recebemos as chaves no dia 26 de dezembro de 2016, cerca de três meses após o final dos Jogos Paralímpicos, quando os equipamentos ficaram novamente disponíveis. O planejamento sempre foi o prazo de um ano, entre o fim dos Jogos Paralímpicos e o início do que a gente chama modo legado. Portanto, nós ainda estamos no processo de mudança do que era o equipamento no modo Jogos Olímpicos para o modo legado e vamos fazendo isso, eu avalio, com grande sucesso. O ministro afirmou que a ideia era fazer uma parceria público-privada, tentativa que esbarrou na negativa do prefeito do Rio Marcelo Crivella.

Leonardo Picciani afirmou que, a partir do momento em que o ministério do Esporte assumiu as arenas do Parque Olímpico, as coisas mudaram: “Hoje as quatro arenas estão em condições de funcionamento, as quatro estão recebendo eventos esportivos”. Ele foi além: “O que eu posso afirmar, com toda a segurança, é que não existe essa história de que o legado está largado. O legado está sendo cuidado, os equipamentos estão sob gestão, o Governo Federal criou uma autarquia, a partir do momento que ganhou essa atribuição, criou uma estrutura para fazer essa gestão”. O ministro ainda prometeu: “A partir do dia 1º nós vamos ter vagas para jovens da rede pública, jovens da região do Parque Olímpico em 12 modalidades para treinamentos diários”.

Leonardo Picciani disse, também, que os equipamentos serão usados para eventos internacionais: “Já temos dez competições agendadas, competições de alto rendimento”. Ele afirmou que o Brasil tem o desejo de receber eventos internacionais de ciclismo e as finais da Copa Davis de Tênis.

Questionado sobre os custos de manutenção dos equipamentos olímpicos e sobre a necessidade de se passar essa responsabilidade à iniciativa privada, Picciani observou: “Nós, recentemente, incluímos o Parque Olímpico no PPI, o Plano de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, que é coordenado pelo ministro Moreira Franco.” Entretanto, ele observou: “Não está definido ainda se vai ser uma PPP ou uma concessão”. Picciani falou sobre os planos da Pasta: “A nossa ideia é que até o final de 2018 que essa gestão esteja transferida para a iniciativa privada, desobrigando o poder público de alocar recursos lá”. O ministro, entretanto, explicou que o país paga ‘apenas’ 3% do valor dos investimentos nas obras olímpicas para a manutenção dos equipamentos, o que, para ele, não chega a ser um valor absurdo: “Não me parece algo inadequado”.

O político do PMDB explicou que o Parque Olímpico terá outra finalidade importante: “Os atletas nossos de alto rendimento farão a preparação para o ciclo olímpico usando estas instalações”. Ele elogiou o evento realizado no Brasil: “Eu acho que deixa uma herança absolutamente positiva para os atletas, para o país”. Picciani citou investimentos que melhoraram, sob seu ponto de vista, a infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro.

O jornalista Mauro Tagliaferri observou que nem tudo que estava no plano de metas para a cidade Jogos Olímpicos foi cumprido e Leonardo Picciani opinou: “Evidente que a gente sempre espera o ótimo, mas eu, até como morador da cidade do Rio de Janeiro, afirmo sem medo de errar, e tenho certeza que a população do Rio de Janeiro tem essa mesma impressão, a cidade era uma antes da preparação que foi feita para os Jogos Olímpicos e, do ponto de vista de infraestrutura, se transformou, se modernizou, entrou em um novo século”.

O internauta André Bicalho apontou as Olimpíadas como uma das causas para a grave crise econômica enfrentada pelo estado do Rio de Janeiro. O ministro do Esporte não aprovou a observação: “Eu discordo do André. Pelo contrário, o que alongou a situação do Rio de Janeiro e fez com que a crise demorasse a chegar foram justamente as Olimpíadas e os investimentos que foram feitos”. Ele prosseguiu: “A crise do Rio de Janeiro tem algumas razões estruturais, o Estado tem uma dependência muito grande da indústria do petróleo, que sofreu um baque, tanto a nível mundial quanto no Brasil.” O ministro ainda citou outro motivo: “Equívocos de gestão”.

Leonardo Picciani falou sobre as duras declarações que seu pai, Jorge Picciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez contra Luiz Fernando Pezão, governador do Estado, chamando-o, inclusive, de incompetente e sugerindo um processo de impeachment: “Não me cabe comentar as declarações do meu pai. Ele é responsável pelas suas posições. Vive no dia a dia essa angústia do enfrentamento da crise financeira do Rio de Janeiro”. Leonardo Picciani afirmou que a Assembleia do Rio tem cumprido os acordos firmados tanto com o Estado quanto com a União e acusou: “A crise, evidentemente, foi gerada pelo Poder Executivo, que gere as contas do Estado e que não conseguiu antever esses problemas, essa mudança da economia, não conseguiu rever as suas despesas, não conseguiu revisar os seus contratos e levou o Estado a essa situação”.

Diante da afirmação de Mariana Godoy de que o PMDB quebrou o Rio de Janeiro, Leonardo Picciani discordou: “Eu não diria que foi o PMDB”. Ele prosseguiu: “Todos nós somos do PMDB, então todos nós estamos tentando resolver a crise”.

O ministro falou de sua boa relação com o governador, mas criticou sua gestão: “Pezão é uma boa pessoa, mas como gestor tem deixado a desejar na sua atuação”. Questionado se o governador chega até 2018, Picciani disse que sim, caso tome medidas importantes.

Diante da mesma questão, mas sobre o presidente Michel Temer, Picciani garantiu que o peemedebista chega até o fim de 2018 à frente da presidência da República: “O Temer eu tenho absoluta convicção de que chega”. Ele criticou as delações de Joesley Batista, da JBS, e atacou: “O que a gente vê ali é um empresário bandido, que foi lá tentar armar um flagrante contra o presidente da República”.

Ao ser questionado sobre a responsabilidade de Sérgio Cabral na situação calamitosa em que vive o Rio de Janeiro e sobre os supostos crimes por ele cometidos, Leonardo Picciani foi objetivo: “Não vou aqui prejulgar, o governador ainda precisa ser julgado, ele responde aos processos, deve ter garantido o seu direito de defesa, e ao final vai caber à Justiça condená-lo no que for considerado culpado, absolvê-lo no que não for. Não sou juiz, não me cabe fazer esse papel”. Picciani continuou: “Evidentemente que a corrupção, em havendo, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer lugar, ela sempre traz danos, danos que devem ser sempre coibidos, mas a gente reduzir a análise sobre a crise no Rio de Janeiro à análise simplista de que foi só corrupção que levou a essa situação nós não vamos resolver o problema”.

Incentivado a apontar nomes jovens, capazes de renovar a política, Picciani observou: “Acho que precisa ter uma renovação, os partidos devem estar preocupados com isso”. Ele, então, preferiu citar um nome de seu partido como bom gestor: “Eu considero um extraordinário gestor o ex-prefeito Eduardo Paes. Fez um grande governo, um governo que não teve problemas de corrupção, um governo eficiente, um governo que modernizou a cidade do Rio de Janeiro, entregou os seus compromissos, não foi perfeito, porque perfeito é difícil.” Ele ainda observou: “Nos outros partidos todos você vai encontrar gente boa”.

Questionado sobre os motivos que levariam as pessoas a procurarem os famosos ‘outsiders’, candidatos fora da política tradicional, e a citar nomes como o de Luciano Huck e até do técnico Tite, da seleção brasileira de futebol, como esperanças para o futuro do país, Picciani ponderou: “A democracia permite esse tipo de ação. Se qualquer uma dessas pessoas se motivar a estar na política ótimo, que se filie a um partido, que dispute as eleições, eu acho positivo”. Ele ainda observou: “Eu acho que a gente não deve criminalizar a política. Nós devemos buscar punir quem se desviou”.

Perguntado se caixa dois é crime, Leonardo Picciani opinou: “Não está tipificado como crime na lei. De fato é uma mazela do sistema político e precisa mudar. o Congresso deve, urgentemente, votar a reforma política, buscar um modelo de representação mais próximo da sociedade.” O político falou, então, sobre um projeto por ele apresentado para tornar o voto facultativo: “O voto é um direito, a pessoa deve exercer se desejar”. Para ele, o fim do voto obrigatório aproximaria políticos e sociedade. Picciani ainda observou: “Nosso sistema atual precisa mudar. Nosso sistema atual de voto proporcional leva uma tremenda distorção”. Para ilustrar sua opinião, ele citou as eleições de Celso Russomanno, Jair Bolsonaro e Tiririca que, pela votação expressiva que tiveram, acabaram abrindo vagas para mais candidatos de seus partidos no Poder Legislativo, sendo o que se convencionou chamar de “puxadores de legendas”.

Apesar de o PMDB e o PSDB estarem chegando ao centro da Operação Lava Jato, o ministro do Esporte não crê em um encolhimento do seu partido nas eleições, como ocorreu com o PT: “O PMDB é um partido com muita vitalidade, um partido muito plural, um partido que tem quadros das mais diversas matizes ideológicas, dos mais diversos segmentos e, com isso, o PMDB consegue sempre se reinventar, consegue sempre sobreviver a este momento, mas se tiver que pagar, tanto o PMDB quanto outro partido, se tiver que pagar um preço de diminuir para se reformular é positivo, porque vai renascer melhor, vai renascer mais forte”. Ele observou: “O PMDB nasceu da junção de todos aqueles que se opunham ao regime da Ditadura Militar e esse democracia interna está no DNA do partido, está em vigor até os dias de hoje”.

Perguntado sobre a possibilidade de que pessoas sem filiação partidária se candidatem nas eleições brasileiras, Leonardo Picciani não mostrou oposição: “É possível se discutir candidaturas avulsas, eu pessoalmente não tenho nenhuma restrição”.

Leonardo Picciani falou sobre sua pretensões para 2018 e preferiu não falar sobre uma candidatura ao Senado: “Meu futuro vamos decidir 2018. Estou no meu quarto mandato de deputado e uma coisa eu aprendi ao longo dessa quase uma década e meia de mandato: que eleição você disputa no ano eleitoral, ano ímpar é ano para você exercer seu mandato, cumprir suas tarefas, cumprir seus compromissos assumidos com o eleitor”. Ele continuou: “Se eu tiver a oportunidade de disputar o Senado pelo meu estado do Rio de Janeiro será uma honra grande. Se a avaliação do partido, a minha avaliação pessoal, a avaliação dos meus companheiros não for essa, que eu deva disputar uma outra função, que eu deva disputar novamente a eleição de deputado ou uma outra função eu também farei”. Questionado se volta à Câmara, ele observou: “Ministro, o cargo, pertence ao presidente, eu fico até o momento que ele quiser que eu fique no governo, mas há um período em que, legalmente, para poder disputar eleição, eu preciso voltar à Câmara dos Deputados”.

Para finalizar a entrevista, Leonardo Picciani defendeu sua atuação no ministério do Esporte: “Eu assumi um compromisso com o governo e um compromisso com o país de me dedicar à área do esporte, de me dedicar às políticas públicas do esporte no Brasil e eu tenho convicção de que o esporte é uma política pública da maior importância, uma ferramenta essencial no desenvolvimento social, no desenvolvimento da educação, portanto esse é o compromisso que eu assumi”.