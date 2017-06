Etapa de Taquarussu tem a maior goleada da copa e público vibrante

Willams Araújo e Adão Jorge

Com temperatura baixa na parte da manhã, sol e bom público no período da tarde, a 7ª etapa da Copa Assomasul de futebol terminou com bom índice técnico e a maior goleada do campeonato.

Depois do complemento da rodada, classificaram para a próxima fase as equipes de Batayporã, Ivinhema e Taquarussu, sede das partidas neste fim de semana.

Agora são 21 equipes que já garantiram suas participações da etapa seguinte: Maracaju, Antônio João, Douradina, Itaquiraí, Iguatemi, Japorã, Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Aparecida do Taboado, Nova Andradina, Bataguassu, Dourados, Juti, Nova Alvorada do Sul, Bela Vista, Jardim, Porto Murtinho, Batayporã, Ivinhema e Taquarussu.

O primeiro jogo da manhã foi entre as equipes de Novo Horizonte do Sul e Ivinhema. No tempo normal houve empate em 1 a 1. Heber Alves marcou para o Novo Horizonte enquanto Bruno Teixeira fez para o time de Ivinhema. Na disputa por pênaltis, o time de Ivinhema venceu por 3 a 1.

Na segunda partida, Batayporã goleou o time de Fátima do Sul por 5 a 1. Os gols foram marcados por Vinícius Duarte, Welington Moraes, Everson da Silva, Diego Costa e Cláudio Valentim. Fernando de Arruda descontou para Fátima do Sul.

O terceiro encontro do dia reuniu Novo Horizonte do Sul, perdedor do primeiro jogo, e Taquarussu. No final, o time da Casa venceu Novo Horizonte por ,2 a 1, eliminando as chances de Novo Horizonte de prosseguir na competição. Os gols foram marcados por Antônio Carlos e Dervan pela equipe de Taquarussu. Júlio César fez o gol de Novo Horizonte do Sul.

No quarto jogo do dia aconteceu a maior goleada da competição. O Ivinhema despachou Fátima do Sul por 10 a 0, e carimbou seu passaporte à próxima fase do campeonato.

Na quinta e última partida e com as equipes já classificadas, Taquarussu venceu Batayporã por 3 a 1, com gols de Diego Ricardy e Dervan Silva. Everson da Silva marcou para Batayporã.

Após a última partida, a classificação ficou assim: primeiro Taquarussu, segundo Ivinhema e Batayporã em terceiro.

Após esse resultado, Novo Horizonte do Sul e Fátima do Sul foram eliminados, restando a Taquarussu e Batayporã partir para o último confronto já classificados.

PRÓXIMA ETAPA

A cidade de Paranhos, no extremo-sul do Estado, vai sediar a 8ª etapa da competição, programada para o próximo sábado, 1 de julho.

Além da equipe local, participam os times de Sete Quedas, Aral Moreira e Amambai. Nessa etapa, apenas quatro times estarão na disputa, embora três se classificam.

PREMIAÇÃO

A Copa Assomasul de futebol terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento esportivo está sendo patrocinado este ano pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento esportivo tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade com a participação de funcionários das prefeituras, Câmaras de Vereadores e secretários municipais, além de alguns prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral.

O ranking atual entre os campeões é o seguinte: Maracaju 4 vezes, Sidrolândia 2 vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma 1 vez cada.