Brasília, 23 de junho de 2017

Às vésperas do aniversário de 29 anos, deputados destacam conquistas e força do PSDB

O PSDB completa 29 anos neste domingo (25) com um vasto legado de conquistas que contribuíram para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. E neste momento de crise que o país enfrenta, a legenda se coloca com seriedade e responsabilidade com o país, ciente do seu importante papel na definição de rumos. Leia mais

Marcus Pestana alerta para riscos de endividamento crescente nas contas

O relator do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO – PLN 1/17) 2018, deputado Marcus Pestana (MG), alerta para os riscos do endividamento crescente nas contas do governo. Segundo ele, os prejuízos são para todos, pois quem paga pelo déficit são os brasileiros. Nessa quinta-feira (22), um novo cronograma de tramitação do projeto foi apresentado pelo tucano. Leia mais

Problema do consumo de crack deve ser enfrentado com coragem, afirma Rodrigo de Castro

O deputado Rodrigo de Castro (MG) chamou atenção para os números alarmantes do consumo de crack. Segundo ele, das 853 prefeituras de Minas Gerais, 744 relataram problemas com a droga. Em entrevista ao site Conversa com os Brasileiros, o tucano destaca que mais de 200 prefeitos afirmaram enfrentar graves problemas relacionados ao uso da substância na cidade. Leia mais

Comissão se reúne para analisar fim da desoneração da folha de pagamento

A comissão mista que analisa a Medida Provisória 774/2017, que restabelece a tributação original para cerca de 70 setores da economia, abrangendo empresas de comércio e indústria e algumas da área de serviços, reúne-se no próximo dia 28 para discussão do relatório sobre a matéria. A comissão mista é presidida pelo deputado Pedro Vilela (AL). O relator-revisor da MP é o deputado Renato Molling (PP-RS). Leia mais

Seminário do Instituto Teotônio Vilela debate os desafios da Grande São Paulo

O Instituto Teotônio Vilela, centro de estudos e formulação política do PSDB, promove no sábado, 24 de junho, um seminário em Barueri (SP) para debater os desafios socioeconômicos e propor soluções para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), maior conurbação urbana do Brasil, na qual vivem mais de 21 milhões de pessoas – quase metade de toda a população paulista – e onde se produz R$ 1 em cada R$ 5 do PIB nacional. Leia mais

Saúde e Reabilitação serão temas de encontro em ciclo de audiências que debate a Lei Brasileira de Inclusão

Na próxima segunda-feira (26), o Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo sediará o terceiro debate de um ciclo de audiências públicas que vem discutindo mecanismos práticos da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015). Desta vez, o encontro organizado pela deputada Mara Gabrilli (SP) e a vereadora paulistana Adriana Ramalho, debaterá os temas Saúde e Reabilitação. Leia mais

O Negócio da China da JBS – Análise do Instituto Teotônio Vilela

Os ministros do Supremo Tribunal Federal podem usar o arcabouço jurídico que houver, mas é impossível concordar que os suavíssimos termos do acordo de delação firmados com os irmãos Batista e executivos do grupo J&F sejam aceitáveis, justos e, portanto, devam permanecer intocáveis. A colaboração que ultrapremia quem tanto lesou o país indigna os brasileiros. Leia mais

