Em novo desafio, Dennys Motta, do ‘Encrenca’, enfrenta medo de aranhas

O ‘Encrenca’ deste domingo (25) traz um novo episódio do quadro ‘Cê nunca fez isso não?’, desta vez com o apresentador Dennys Motta enfrentando o medo das aranhas. Além dos divertidos momentos de tensão vividos pelo apresentador, com direito a muitos sustos e risadas, a atração mostra diversas curiosidades destes aracnídeos, que podem ser muito perigosos.

Sucesso de audiência, ‘Cê nunca fez isso não?’ está entre os principais destaques do programa, que aposta na velocidade da internet para trazer novos quadros a cada semana, bem como o tradicional ‘Zap Zap’.

Apresentado por Tatola Godas, Dennys Motta, Ângelo Campos e Ricardinho Mendonça, mesmo time que comanda o “Quem Não Faz Toma”, sucesso da rádio 89FM, a Rádio Rock, o “Encrenca” mistura bom-humor, diversão e ousadia, exibindo quadros especiais e matérias polêmicas. Com direção de Ricardo de Barros, o humorístico vai ao ar todos os domingos, ao vivo, a partir das 20h, e conta com reprise de melhores momentos aos sábados, à 00h30, pela RedeTV!.

