Em entrevista a Dani Albuquerque, Regis Danese desabafa sobre a dor da descoberta de doença da filha: “Não sou super-herói”

O ‘Sensacional’ deste domingo (25) conta com a presença do cantor Regis Danese para uma conversa especial sobre fé e milagres. No palco, Regis fala sobre a mudança na carreira para o gênero gospel, ressaltando seu encontro com Deus e os milagres que recebeu desde então. “O primeiro milagre que Jesus fez em minha vida foi restaurar meu casamento, depois veio o milagre da Brenda”, comenta o artista, que viveu momentos difíceis após o dignóstico de leucemia de sua filha caçula. “Aquilo me doía, eu ia fazer os eventos e sou ser humano, não sou super-herói. Não é porque estou cantando de fé, falando de fé, que sou super-herói. Tem dias que choro, estou triste, tem dias em que estou alegre”, desabafa.

“Com dois aninhos, a gente ia orar e ela, pequenininha, pedia para Jesus a curar, e a gente não entendia”, relembra ele, que descobriu a doença de Brenda durante uma viagem em família nos Estados Unidos. “Eu perdi o chão, foi a maior dor que senti na minha vida”, comenta o cantor,emocionado ao recordar o doloroso período de tratamento da criança e a importância da fé em todo o processo. “No dia em que ela teve convulsões, liguei para todos os meus amigos de fé e começamos um ‘Jejum de Daniel’ pela vida da Brenda. No décimo dia daquele jejum, a Brendinha saiu da UTI tomando refrigerante e comendo sanduíche”, comemora.

O cantor também aproveita para deixar uma mensagem de reflexão aos telespectadores: “Um dos segredos da vitória é sempre agradecer a Deus. Às vezes a gente como ser humano tem mania de murmurar, reclamar da vida, ‘está ruim, está difícil’, mas o segredo da vitória é agradecermos”.

A atração traz ainda uma entrevista exclusiva com o padre Antônio Maria, diretamente do mosteiro onde ele vive, no interior de São Paulo. Na conversa com Dani, Antônio Maria relembra a decisão de se tornar padre, fala sobre a amizade com o cantor Roberto Carlos e sua família, além de receber uma homenagem emocionante do Rei, que o chama de “grande irmão”, e de outros artistas, como Tom Cavalcante, Sonia Abrão, Daniel e César Filho.

*Crédito/Fotos: Divulgação/RedeTV!