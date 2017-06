USF2000: Lucas Kohl conquista o terceiro lugar em Road America

Piloto da Pabst Racing mostrou consistência nos treinos e emplacou seu primeiro pódio na categoria de formação de pilotos para a F-Indy

Lucas Kohl conquistou seu primeiro pódio na USF2000 nesta sexta-feira (23), em Road America, em Elkhart Lake, no estado de Wisconsin, na primeira corrida válida pela quarta etapa da temporada. Para o jovem piloto, que faz sua segunda temporada o pódio teve um sabor especial. Ele foi o terceiro colocado na prova e vibrou muito com o pódio.

Kohl fez um terceiro treino livre bastante consistente e na classificação hoje pela manhã numa pista úmida e de difícil pilotagem conseguiu largar na quinta colocação e na corrida teve uma atuação de destaque e brigou a prova toda no pelotão da frente para conquistar o ótimo resultado.

“Fiquei muito feliz com esse resultado. Venho buscando isso e me dedicando desde o início da temporada e hoje deu tudo certo. Amanhã espero poder buscar mais um bom resultado”, destacou o piloto de 19 anos.

A segunda corrida do final de semana acontece neste sábado e tem largada prevista para as 15h10, com duração de 40 minutos.

