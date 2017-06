Rick Sollo sobre a nova geração de sertanejos: “Muitos só olham para o dinheiro, não estão preocupados em cantar”

No ‘Ritmo Brasil’ deste sábado (24) Faa Morena recebe os sertanejos Rick Sollo e Giovani, que se uniram em um recente projeto depois de encerrarem as duplas com seus antigos parceiros, Renner e Gian.

Rick, que cantou ao lado de Renner durante 27 anos, desabafa sobre os motivos que resultaram no rompimento. “Já estávamos tendo problemas com as irresponsabilidades dele, a bebida que muitas vezes atrapalhava os compromissos e chegou em um momento crucial para mim. Você demora quase trinta anos para construir uma história e de repente vê tudo sendo jogado fora, sem mais nem menos”, diz. Apesar das desavenças, o sertanejo afirma ter muito respeito e carinho pelo colega: “Espero que ele se encontre em outro caminho, seja na música ou em qualquer coisa que for fazer”.

“Chega um certo momento da vida em que as ideias começam a ser diferentes. A gente se fala, se ama bastante e desejo a ele muito sucesso. Você deixa de ser sócio, mas não deixa de ser irmão”, desabafa Giovani sobre a atual relação com o irmão e antigo parceiro de palco, Gian.

Um dos gêneros de maior sucesso da atualidade, o sertanejo universitário tem crescido a grande escala no país. Ao comentar a nova tendência, Rick compara o sertanejo de hoje com o de antigamente, destacando que “as mudanças são necessárias porque é preciso evoluir”, embora pondere: “O que não concordo é evoluir para pior. Muitos só olham para o dinheiro, não estão preocupados em cantar, em fazer letras boas e poesia”.

A jornalista Mariana Godoy também participa da atração e confessa gostar de sertanejo raiz. Ela recebe uma surpresa do marido, Dalcides Biscalquin, com quem está casada há 13 anos. “Foi o maior presente que eu poderia ter recebido nessa vida. Hoje me tornei um ser humano melhor por causa da Mariana. Te amo muito e quero dizer para o Brasil inteiro que você é a pessoa mais importante da minha vida”, se declara Dalcides em um depoimento gravado, emocionando a esposa.

Ao final da atração, MC Pocahontas, que também marca presença no programa, embala os convidados com seu novo single ‘Meu Boy’, que acumula mais de 2 milhões de visualizações no YouTube.

Com apresentação de Faa Morena, o ‘Ritmo Brasil’ vai ao ar aos sábados, às 18h30, pela RedeTV!. A direção é de Marcos Morales.

