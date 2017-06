Tamiko participa de audiência pública para desenvolvimento socioeconômico da região de Andradina

Andradina/Secom/Prefeitura

A prefeita Tamiko Inoue participou nesta quinta-feira (22) de Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual – LOA 2018 do Governo do Estado de São Paulo, realizado na Câmara Municipal de Araçatuba.

Tamiko debateu as prioridades mais relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do Estado e de nossa região e município. Ela estava acompanhada do secretário de Meio Ambiente, Claudio Gotardo e do secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana, Nino Spegiorin, além da assessora Keila Vianna.

Participaram também o assessor técnico da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Maurício Hoffmann, o diretor do escritório Regional da Casa Civil de Araçatuba, Paulo Cesar Navacchio, a vice-prefeita de Araçatuba, Edna Flor, o presidente da Câmara de Araçatuba, Rivael Papinha, Flávio Giussani, o prefeito de Sudi Mennucci e presidente Amensp (Associação de Municípios do Extremo Noroeste de São Paulo) Júlio Cesar Gomes, entre outras autoridades.

A prefeita Tamiko ressaltou a oportunidade de contribuir para que o Orçamento do Estado seja elaborado de forma mais participativa. “Apontei questões para nossa cidade como a vinda da Fatec, o fomento a pesquisa e inovação, o fortalecimento do empreendedorismo, esenvolvimento econômico e do ensino superior”.

Tamiko aponta também que Andradina e sua região administrativa precisam de investimento, prioritariamente, em Saúde: atendimento de média e alta complexidade, em Agricultura: assistência ao produtor, agronegócio, segurança alimentar tecnologia e pesquisa, Esporte: competições e recreações especialmente voltadas à juventude além de Saneamento e Recursos Hídricos.

Foto: Audiência_Pública – Crédito: Secom/Prefeitura

Legenda: Governo de Andradina participa de Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual em Araçatuba

