A PREMIADA TRUPE DUNAVÔ APRESENTA TRÊS ESPETÁCULOS DIFERENTES NO FESTIVAL RISADARIA

A Trupe Dunavô inicia uma grande jornada de apresentações no maior festival de humor do mundo! Com entrada gratuita, o grupo apresenta os espetáculos “É mesmo uma Palhaçada”, “O Livro do Mundo Inteiro” e “Beto Carreto” em diversos espaços de São Paulo no famoso Festival Risadaria Kids, com entrada gratuita. Programa imperdível para crianças e adultos durante as férias escolares!

TRUPE DUNAVÔ ANUNCIA SUA AGENDA DE APRESENTAÇÕES NO FESTIVAL RISADARIA KIDS

Pelo segundo ano consecutivo, a Trupe Dunavô participa do maior festival de humor do mundo: O Festival Risadaria. Formada por Renato Ribeiro, Gis Pereira, Vinicius Ramos e Gabi Zanola, a trupe anuncia sua agenda de apresentações na edição 2017 do festival, dos espetáculos É mesmo uma Palhaçada, O Livro do Mundo Inteiro e Beto Carreto. Durante o mês de férias, adultos e crianças terão oportunidade de conhecer o trabalho divertido e encantador desta trupe que pesquisa a linguagem do palhaço em suas diferentes vertentes. Após agradar o público do Risadaria na edição de 2016, a trupe está de volta e promete bons momentos de encontro e muitas gargalhadas!

A temporada da Trupe no Risadaria começa com o espetáculo É mesmo uma Palhaçada, que traz a divertida história de três palhaços, que chegam para se apresentar e descobrem que estão no lugar errado. Com números clássicos de palhaçaria circense, mesclado às cenas autorais, brincando entre o novo e o já consagrado pelos mestres do picadeiro, de forma acolhedora e generosa, agrada adultos e crianças, sem distinção. Um verdadeiro resgate da memória do circo, valorizando a cultura popular, relembrando clássicos e convidando o público a reviver os grandes e tradicionais circos do passado.

Em O Livro do Mundo Inteiro, um grande livro é fio condutor para uma intervenção de palhaços em meio ao público que é convidado para participar desta escrita divertida e coletiva, a escrita da história do dia. Partindo da premissa da escuta, o grupo se aproxima dos indivíduos que se mostram abertos ao jogo, e os instiga a embarcar em uma grande experiência de aproximação, redescobrimento e gargalhadas! De forma divertida, os palhaços encorajam cada indivíduo a participar da escrita deste livro. Aqueles que aceitam o convite passam por um momento de registros de memórias, afetos e brincadeiras, através de um encontro simples, porém verdadeiro, que estimula a relação do palhaço com o indivíduo comum.

Já com o espetáculo Beto Carreto, a trupe propõe uma disputa entre dois irmãos (palhaços) para saber quem ocupará o lugar do pai, comandando o carreto da família: “Quem será o novo Beto Carreto?”

Sob risos, trapalhadas, aventuras, desafios e grandes batalhas os irmãos passam a competir para decidir quem ocupará o lugar do pai, mas percebem que somente com muita cumplicidade e união, eles poderão avançar. Eles terão que aprender a trabalhar juntos, lidar com suas diferenças, amadurecer para virar “gente grande” e batalhar pelos seus sonhos. A trupe passeia pelo lado difícil da vida e demonstra que é possível rir, apesar de tudo.

A Trupe Dunavô tem em seu histórico uma aclamada temporada no Centro Cultural São Paulo no ano de 2015, quando surpreendeu a todos com uma delicada fábula chamada Refugo Urbano, que arrebatou o público, esgotando ingressos na Sala Jardel Filho (cerca de 320 lugares).

Nessa temporada de estreia de seu primeiro espetáculo autoral, atraiu também os olhares da crítica especializada, recebendo duas indicações para o Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem, nas categorias Melhor Atriz (Gabi Zanola) e Prêmio Sustentabilidade, categoria com a qual foi premiado.

Em uma votação especial, organizada para escolher os melhores do ano, o espetáculo foi ainda eleito pelos leitores do Guia Folha como Melhor Espetáculo Infantil do Ano de 2015. Em 2016, a Trupe realizou temporada de “Refugo Urbano” no Espaço dos Parlapatões e SESC Itaquera, participou do Festival Nacional de Teatro de Jales e do XII Festival Nacional de Teatro de Limeira. Fez parte da programação do Circuito SP de Cultura com “Refugo Urbano” e “É mesmo uma Palhaçada”, se apresentando em diversos espaços importantes da cidade de São Paulo.

Foi convidada para integrar a programação do maior festival de humor do mundo: o Festival Risadaria, apresentando dois de seus espetáculos “É mesmo uma Palhaçada” e “O Livro do Mundo Inteiro”, que tiveram enorme repercussão junto ao público do Festival. Participou do Circuito Cultural Paulista (APAA-Associação Paulista de Amigos da Arte), Festival Paulista de Circo e, recentemente, do projeto Viagem Teatral SESI 2017, com o Espetáculo “É mesmo uma Palhaçada”, além de circular por diversas unidades do SESC de São Paulo e Capital, Fábricas de Cultura e teatros distritais.

PROGRAMAÇÃO TRUPE DUNAVÔ NO FESTIVAL RISADARIA KIDS 2017

Espetáculo “É mesmo uma Palhaçada” – Um grupo de palhaços vindos de uma turnê internacional chega para se apresentar, mas ao se deparar com o cenário de outro grupo, percebe que está no lugar errado!

Os palhaços passam a vasculhar esse cenário desconhecido e a “improvisar” cenas com os diferentes objetos encontrados, para entreter o público ansioso pelo espetáculo. Passeando por ilusionismo, mágica, dança e demais variedades circenses, eles se revezam apresentando cenas clássicas e autorais, arrancando boas gargalhadas!

E convidam o público para um verdadeiro resgate da memória do circo, valorizando a cultura e proporcionando uma vivência no ambiente circense, que não deve ser esquecida.

24/06 – 10h00 – MAMBO Aliança – R. Aliança Liberal, 322 – Vila Leopoldina, São Paulo

01/07 – 10H00 – MAMBO Lacerda Franco – Rua Deputado Lacerda Franco 553 São Paulo, SP

04/07 – 10H30 e 15H – Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer

07/07 – 16H00 – SHOPPING SP MARKET

08/07 – 16H00 – TIETE PLAZA SHOPPING

16/07 – 16H00 – SHOPPING SP MARKET

17/07 – 16H00 – TIETE PLAZA SHOPPING

Espetáculo “O Livro do Mundo Inteiro” – Uma trupe de palhaços chega anunciando que veio escrever uma nova história em seu grande livro. Mas esse é um livro diferente, escrito a varias mãos e muita imaginação. Os palhaços pedem que a plateia os ajude a iniciar uma história, qualquer história… E encorajam as pessoas a participar da escrita deste livro. O público é convidado a embarcar em uma grande experiência de aproximação, redescobrimento e acima de tudo, muitas gargalhadas! De forma divertida, os palhaços encorajam cada indivíduo a participar da escrita deste livro, que conterá a história de todos e do mundo.

10/07 – 16H00 – GRAND PLAZA SHOPPING

11/07 – 16H00 – SHOPPING SP MARKET

12/07 – 16H00 – TIETE PLAZA SHOPPING

19/07 – 16H00 – GRAND PLAZA SHOPPING

20/07 – 16H00 – SHOPPING SP MARKET

21/07 – 16H00 – TIETE PLAZA SHOPPING

Espetáculo “Beto Carreto” – Quem será o novo Beto Carreto? Após uma transformação radical em suas vidas, dois irmãos, com personalidades muito distintas, terão que aprender a lidar com suas diferenças e se reinventar. Com cenas de palhaçaria, ilusionismo e técnicas circenses, o público se diverte com as trapalhadas destes dois irmãos que tentam sobreviver nesse vai e vem das ruas, trabalhando com o carreto da família.

13/07 – 15H00 – GRAND PLAZA SHOPPING

14/07 – 15H00 – SHOPPING SP MARKET

15/07 – 15H00 – TIETE PLAZA SHOPPING

23/07 – 15H00 – SHOPPING SP MARKET

Preço: Entrada Gratuita – Duração: 50 minutos – Classificação: Livre

Galeria de Imagens: Divulgação/Julio Leão