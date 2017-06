Diversão e aprendizado: aberta a temporada de colônias de férias para crianças

Programações contam com atividades lúdicas e que estimulam o desenvolvimento infantil. Bodytech Lago Sul e Sudoeste já estão com inscrições abertas

As férias de julho estão chegando. O que fazer para que a crianças aproveitem ao máximo esse período? Em Brasília, a academia Bodytech lança seu programa de colônia de férias de 2017. As inscrições estão abertas nas unidades do Sudoeste e Lago Sul. O intuito é manter as crianças em ambiente produtivo com atividades motoras, cognitivas e sócio-afetivas, sem deixar a diversão de lado.

Um dos motivos pelos quais os pais procuram a colônia de férias é evitar que as crianças tenham um longo período improdutivo ou ocioso, muito tempo assistindo TV, por exemplo. Além da garantia de que os filhos estarão em ambiente seguro e saudável, adquirindo novas experiências desenvolvendo atividades diferentes do cotidiano e se relacionando com outras crianças. No Sudoeste a Colônia de Férias terá uma semana de duração, enquanto a unidade do Lago Sul estende sua programação por duas semanas. Os pacotes começam em R$275,00. Confira a programação completa de cada unidade. Sudoeste – Das 13h30 às 17h30 03/07 – Recreação Aquática 04/07 – Oficina Nutricional 05/07 – Gincana Maluca 06/07 – Circo 07/07 – Baile de Máscara Lago Sul – Das 13h30 às 17h30 1ª Semana

10/07 – Atividades Recreativas 11/07 – Recreação Aquática 12/07 – Dia do Cinemark/Boliche* 13/07 – Lazer Mix 14/07 – Gincana Recreativa 2ª Semana 17/07 – Atividades Recreativas 18/07 – Recreação Aquática 19/07 – Dia do MegaMundo* 20/07 – Oficina de Karaokê 21/07 – Festa de Encerramento *Nesses dias a entrega e retirada das crianças será nos locais indicados no contrato.

Serviço:



Bodytech Sudoeste Setor EQSW 301/302 LT 03, Setor Sudoeste, Brasília – DF.

Telefone: (61) – 33272822 Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta: 06h – 23h

Sábados: 08h – 16h

Domingo e Feriados: 09:00 – 14h